Ana Maria Braga critica Pedro após assédio no BBB 26 e se recusa a entrevistá-lo: 'Não terei o desprazer'

Apresentadora comentou o caso de assédio no Mais Você e afirmou que se sentiu aliviada com a saída do participante

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 12:29

Ana Maria Braga no Mais Você
Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga se manifestou nesta segunda-feira (19) sobre a desistência de Pedro do Big Brother Brasil 26. O participante apertou o botão de saída após ser acusado de assediar Jordana dentro da casa, em um episódio exibido na edição de domingo (18).

Durante a abertura do Mais Você, a apresentadora comentou o caso e viralizou nas redes sociais ao criticar de forma direta a postura de Pedro. Ana Maria afirmou que ficou aliviada por não precisar entrevistá-lo no tradicional café da manhã com o eliminado.

“Semana de alma lavada, enxaguada, aliviada em saber que eu não terei o desprazer de entrevistar o Pedro aqui no meu café da manhã com o eliminado. Porque se ele não tivesse sido expulso, é bem provável que ele fosse eliminado no primeiro paredão que ele tivesse”, disse a apresentadora ao vivo.

Na sequência, Ana Maria avaliou que, mesmo sem a desistência, o caso dificilmente passaria sem uma decisão mais dura da produção. Segundo ela, as atitudes atribuídas ao participante não seriam toleradas pelo programa.

“Como disse o Tadeu, se ele não tivesse apertado o botão para sair, ele seria eliminado porque é inadmissível a importunação sexual em uma mulher onde quer que seja”, completou.

O episódio de assédio envolvendo Pedro e Jordana foi exibido pela TV Globo após a saída do participante. As imagens mostram o momento em que ele tenta beijar a colega à força dentro da despensa da casa.

Após deixar o reality, Pedro conversou com a produção no confessionário e tentou justificar o ocorrido, afirmando que teria interpretado de forma equivocada a situação. A fala, no entanto, também repercutiu negativamente nas redes sociais.

Na manhã desta segunda-feira (19), a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que abriu inquérito para apurar o caso. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

