10 ANOS

BBB 26: Público do BBB 26 fica surpreso ao descobrir que Jonas Sulzbach tem filho de 10 anos; saiba quem é a mãe

Mensagem exibida no reality revelou lado pouco conhecido do participante e provocou surpresa nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 23:24

Jonas e o filho Crédito: Reprodução

A dinâmica do Presente do Anjo exibida neste domingo (18) no Big Brother Brasil 26 chamou a atenção do público ao revelar um detalhe pouco conhecido da vida pessoal de Jonas Sulzbach. O brother tem um filho de 10 anos, João Lucas, cuja aparição em vídeo enviado ao pai emocionou telespectadores e gerou forte repercussão nas redes sociais.

Logo após a exibição da mensagem, comentários de surpresa passaram a dominar as plataformas digitais. Muitos internautas afirmaram não saber que Jonas era pai e destacaram o impacto emocional do momento, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da edição.

Jonas Sulzbach 1 de 28

Quem é a mãe?

João Lucas é fruto de um relacionamento breve de Jonas com a modelo Natalia Vieira. Reservado quando o assunto é vida pessoal, o participante do BBB 26 raramente expõe o filho nas redes sociais, o que ajudou a explicar a reação do público diante da revelação durante o programa.

Jonas e o filho Crédito: Reprodução

O menino nasceu no mesmo período em que Jonas assumiu um relacionamento com Mari Gonzalez, com quem ficou por sete anos. O casal anunciou o fim da relação em 2024. Atualmente, Mari vive um relacionamento com Pipo Marques, filho do cantor Bel Marques.