Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É normal ou zero? Nova embalagem da Coca-Cola gera confusão e irrita consumidores

Consumidores relatam dificuldade para diferenciar produtos após mudança visual nas garrafas promocionais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 13:41

Nova embalagem da Coca-Cola
Nova embalagem da Coca-Cola Crédito: Reprodução

As novas embalagens da Coca-Cola, em homenagem à Copa do Mundo de 2026, tem causado uma confusão imensa entre os consumidores no Brasil. A principal crítica é a semelhança  entre os produtos 'normal' e zero, já que os rótulos estão praticamente iguais.

A coleção temática foi lançada para celebrar o torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. As embalagens mantêm o vermelho tradicional da marca, acompanhado de elementos ligados ao futebol, como bolas estilizadas e o selo oficial da FIFA.

Coca-Cola

Coca-Cola por Coca-Cola
Coca-Cola por Coca-Cola
Coca-Cola por Coca-Cola
Coca-Cola por Coca-Cola
Coca-Cola por Coca-Cola
Coca-Cola por Coca-Cola
Copo de refrigerante pode ser substituido por Imagem: banco de imagens
Refrigerante por Shutterstock
Refrigerante por Shutterstock
Refrigerante por Shutterstock
Refrigerante por Shutterstock
  por Imagem: Apirut Siri | Shutterstock
  por Shutterstock
Refrigerante por Reprodução
1 de 14
Coca-Cola por Coca-Cola

O problema começou a ser percebido nos pontos de venda porque as duas versões do refrigerante receberam praticamente o mesmo visual. As garrafas apresentam a mesma paleta de cores, composição gráfica semelhante e até a mesma tampa verde.

Na prática, a única diferença visível entre os produtos está em um pequeno texto no rótulo, onde aparece “Sabor Original” em uma versão e “Zero Açúcar” na outra. Para quem faz compras com pressa, o detalhe passa facilmente despercebido.

Leia mais

Imagem - Novo exame de sangue indica quanto tempo de vida você ainda tem

Novo exame de sangue indica quanto tempo de vida você ainda tem

Imagem - Hoje (10 de março) é Dia do Sogro! Veja 100 mensagens de WhatsApp para enviar e demonstrar carinho, respeito e gratidão

Hoje (10 de março) é Dia do Sogro! Veja 100 mensagens de WhatsApp para enviar e demonstrar carinho, respeito e gratidão

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes

Mudança na tampa eliminou identificação rápida

Durante anos, a Coca-Cola Zero foi facilmente reconhecida no Brasil por um elemento simples, a tampa preta. O recurso funcionava como um código visual imediato, permitindo identificar o produto mesmo sem ler o rótulo.

Com a campanha da Copa de 2026, essa diferenciação deixou de existir. Tanto a versão tradicional quanto a Zero passaram a usar tampas verdes, o que gerou uma série de relatos nas redes sociais sobre compras equivocadas.

Entre os comentários compartilhados por consumidores, há relatos de pessoas que só perceberam o erro ao chegar em casa ou depois de abrir a garrafa.

Leia mais

Imagem - Em meio à guerra, Miá Mello consegue voo para sair do Catar: 'Uma brasileira me ajudou'

Em meio à guerra, Miá Mello consegue voo para sair do Catar: 'Uma brasileira me ajudou'

Imagem - Cinemas de Salvador exibem indicados ao Oscar com ingressos a partir de R$ 10 antes da premiação; veja onde assistir

Cinemas de Salvador exibem indicados ao Oscar com ingressos a partir de R$ 10 antes da premiação; veja onde assistir

Imagem - Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã

Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã

Discussão sobre acessibilidade

A situação também levantou críticas relacionadas à acessibilidade. Pessoas com daltonismo afirmaram que a tampa preta era o principal elemento que permitia distinguir rapidamente as versões do refrigerante nas prateleiras.

Com a mudança para a mesma cor de tampa, esse grupo perdeu uma referência visual importante. O debate passou a envolver profissionais de design, publicidade e marketing, que questionam até que ponto uma identidade visual unificada pode comprometer a clareza da informação ao consumidor.

Leia mais

Imagem - Quem é Felipe Heystee, ex-Rancho do Maia acusado de aplicar 'golpe do amor' de R$ 208 mil

Quem é Felipe Heystee, ex-Rancho do Maia acusado de aplicar 'golpe do amor' de R$ 208 mil

Imagem - Maíra Cardi revela que passará por cirurgia para 'abrir a cara inteira' após deformação no rosto: 'Gravíssimo'

Maíra Cardi revela que passará por cirurgia para 'abrir a cara inteira' após deformação no rosto: 'Gravíssimo'

Imagem - Quem é Ivanna Ortiz, mulher que disparou mais de 10 tiros contra casa de Rihanna

Quem é Ivanna Ortiz, mulher que disparou mais de 10 tiros contra casa de Rihanna

Campanhas temáticas são comuns em grandes eventos esportivos

A Coca-Cola é patrocinadora da FIFA há décadas e costuma lançar embalagens especiais durante eventos esportivos de grande alcance, como Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. A estratégia busca reforçar a presença da marca no evento e estimular o interesse do público por edições especiais.

Especialistas em design de embalagem, porém, lembram que a diferenciação entre produtos com composições nutricionais distintas é considerada uma função essencial da embalagem.

Até o momento, a empresa não divulgou posicionamento oficial sobre as críticas. As embalagens temáticas da Copa do Mundo de 2026 continuam sendo distribuídas normalmente nos pontos de venda brasileiros.

Mais recentes

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) vão influenciar seu bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) vão influenciar seu bolso
Imagem - O coração volta a bater forte para 3 signos hoje (10 de março) e marca um recomeço no amor

O coração volta a bater forte para 3 signos hoje (10 de março) e marca um recomeço no amor
Imagem - Em meio à guerra, Miá Mello consegue voo para sair do Catar: 'Uma brasileira me ajudou'

Em meio à guerra, Miá Mello consegue voo para sair do Catar: 'Uma brasileira me ajudou'

MAIS LIDAS

Imagem - Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda
01

Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto
03

Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Imagem - Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor
04

Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor