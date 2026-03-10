FICOU DIFÍCIL

É normal ou zero? Nova embalagem da Coca-Cola gera confusão e irrita consumidores

Consumidores relatam dificuldade para diferenciar produtos após mudança visual nas garrafas promocionais

Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 13:41

Nova embalagem da Coca-Cola Crédito: Reprodução

As novas embalagens da Coca-Cola, em homenagem à Copa do Mundo de 2026, tem causado uma confusão imensa entre os consumidores no Brasil. A principal crítica é a semelhança entre os produtos 'normal' e zero, já que os rótulos estão praticamente iguais.

A coleção temática foi lançada para celebrar o torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. As embalagens mantêm o vermelho tradicional da marca, acompanhado de elementos ligados ao futebol, como bolas estilizadas e o selo oficial da FIFA.

O problema começou a ser percebido nos pontos de venda porque as duas versões do refrigerante receberam praticamente o mesmo visual. As garrafas apresentam a mesma paleta de cores, composição gráfica semelhante e até a mesma tampa verde.

Na prática, a única diferença visível entre os produtos está em um pequeno texto no rótulo, onde aparece “Sabor Original” em uma versão e “Zero Açúcar” na outra. Para quem faz compras com pressa, o detalhe passa facilmente despercebido.

Mudança na tampa eliminou identificação rápida

Durante anos, a Coca-Cola Zero foi facilmente reconhecida no Brasil por um elemento simples, a tampa preta. O recurso funcionava como um código visual imediato, permitindo identificar o produto mesmo sem ler o rótulo.

Com a campanha da Copa de 2026, essa diferenciação deixou de existir. Tanto a versão tradicional quanto a Zero passaram a usar tampas verdes, o que gerou uma série de relatos nas redes sociais sobre compras equivocadas.

Entre os comentários compartilhados por consumidores, há relatos de pessoas que só perceberam o erro ao chegar em casa ou depois de abrir a garrafa.

Discussão sobre acessibilidade

A situação também levantou críticas relacionadas à acessibilidade. Pessoas com daltonismo afirmaram que a tampa preta era o principal elemento que permitia distinguir rapidamente as versões do refrigerante nas prateleiras.

Com a mudança para a mesma cor de tampa, esse grupo perdeu uma referência visual importante. O debate passou a envolver profissionais de design, publicidade e marketing, que questionam até que ponto uma identidade visual unificada pode comprometer a clareza da informação ao consumidor.

Campanhas temáticas são comuns em grandes eventos esportivos

A Coca-Cola é patrocinadora da FIFA há décadas e costuma lançar embalagens especiais durante eventos esportivos de grande alcance, como Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. A estratégia busca reforçar a presença da marca no evento e estimular o interesse do público por edições especiais.

Especialistas em design de embalagem, porém, lembram que a diferenciação entre produtos com composições nutricionais distintas é considerada uma função essencial da embalagem.