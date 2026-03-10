Em meio à guerra, Miá Mello consegue voo para sair do Catar: 'Uma brasileira me ajudou'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de março de 2026 às 13:26
Imagine o desespero de ficar presa em um país estrangeiro bem no meio de um conflito internacional. É exatamente essa a realidade da atriz Miá Mello, de 45 anos. Há mais de uma semana retida em Doha, no Catar, por conta das tensões e da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, ela finalmente conseguiu ajuda nesta terça-feira (10).
Miá contou que ela e o marido tentaram a sorte indo ao escritório principal da Qatar Airways antes mesmo de abrir, na esperança de conseguir um dos raros voos emergenciais de repatriação mas centenas de pessoas tiveram a mesma ideia, e o local virou um caos.
Miá Mello consegue voo para sair do Catar em meio a guerra
Descrente e exausta na fila gigantesca, a sorte da atriz mudou: "A gente tem que agradecer a solidariedade das pessoas. Encontrei uma família de brasileiros que viu o que estou passando. A Rafaela mora aqui e me ajudou", celebrou Miá. A moradora indicou uma loja da companhia aérea em um shopping bem mais afastado e vazio.
Mesmo no novo local, a tensão continuou. Os funcionários estavam com poucas informações e a remarcação parecia impossível. Mas, após muita insistência, o casal conseguiu emitir passagens físicas para o dia seguinte, com uma rota que fará escala em Madri antes de finalmente pousar em São Paulo.
"Saímos com a passagem impressa. Ainda não estamos 100% seguros, mas temos o voo amanhã", relatou a atriz, aliviada. Na saída do shopping, um fenômeno raro no país desértico coroou o momento: começou a chover. Para Miá, foi um sinal divino. "Muito difícil chover aqui, que seja para lavar a alma."
Apesar da passagem na mão, o perigo ainda é real e o clima em Doha exige cautela. Enquanto aguarda a hora de ir para o aeroporto, a atriz segue confinada e obedecendo aos rígidos protocolos das autoridades locais.
Na manhã desta terça, o susto veio direto na tela do celular, através de um SMS oficial do governo alertando sobre o nível elevado de ameaça. "É solicitado que toda a população fique em local seguro, evite deixar as residências, e fique longe de janelas e áreas expostas", dizia a mensagem. Agora, a torcida dos fãs e amigos é para que o embarque aconteça sem imprevistos e ela possa voltar para casa em segurança.