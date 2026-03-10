Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em meio à guerra, Miá Mello consegue voo para sair do Catar: 'Uma brasileira me ajudou'

Atriz vive dias de tensão há mais de uma semana em Doha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 13:26

Miá Mello consegue voo para sair do Catar em meio a guerra Crédito: Reprodução/Instagram

Imagine o desespero de ficar presa em um país estrangeiro bem no meio de um conflito internacional. É exatamente essa a realidade da atriz Miá Mello, de 45 anos. Há mais de uma semana retida em Doha, no Catar, por conta das tensões e da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, ela finalmente conseguiu ajuda nesta terça-feira (10).

Miá contou que ela e o marido tentaram a sorte indo ao escritório principal da Qatar Airways antes mesmo de abrir, na esperança de conseguir um dos raros voos emergenciais de repatriação mas centenas de pessoas tiveram a mesma ideia, e o local virou um caos.

Miá Mello consegue voo para sair do Catar em meio a guerra

Miá Mello consegue voo para sair do Catar em meio a guerra por Reprodução/Instagram
Miá Mello mostra alerta para se proteger da guerra no Catar por Reprodução/Instagram
Miá Mello por Reprodução/Redes Sociais
Miá Mello por Reprodução/Redes Sociais
1 de 4
Miá Mello consegue voo para sair do Catar em meio a guerra por Reprodução/Instagram

Descrente e exausta na fila gigantesca, a sorte da atriz mudou: "A gente tem que agradecer a solidariedade das pessoas. Encontrei uma família de brasileiros que viu o que estou passando. A Rafaela mora aqui e me ajudou", celebrou Miá. A moradora indicou uma loja da companhia aérea em um shopping bem mais afastado e vazio. 

Mesmo no novo local, a tensão continuou. Os funcionários estavam com poucas informações e a remarcação parecia impossível. Mas, após muita insistência, o casal conseguiu emitir passagens físicas para o dia seguinte, com uma rota que fará escala em Madri antes de finalmente pousar em São Paulo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Miá Mello comenta sobre sexo em seu casamento de 13 anos: 'É um privilégio’

Empresário baiano retido no Catar por causa de conflito relata desespero: 'Mísseis nas nossas cabeças'

Guerra no Oriente Médio pressiona preços e gasolina chega a R$ 6,99 em Salvador

Do luxo ao medo: super-ricos pagam até R$ 1 milhão para fugir de Dubai em meio à guerra

Trump fala em ‘guerra para sempre’ com o Irã, mesmo em meio à falta de armamento

"Saímos com a passagem impressa. Ainda não estamos 100% seguros, mas temos o voo amanhã", relatou a atriz, aliviada. Na saída do shopping, um fenômeno raro no país desértico coroou o momento: começou a chover. Para Miá, foi um sinal divino. "Muito difícil chover aqui, que seja para lavar a alma."

Apesar da passagem na mão, o perigo ainda é real e o clima em Doha exige cautela. Enquanto aguarda a hora de ir para o aeroporto, a atriz segue confinada e obedecendo aos rígidos protocolos das autoridades locais.

Na manhã desta terça, o susto veio direto na tela do celular, através de um SMS oficial do governo alertando sobre o nível elevado de ameaça. "É solicitado que toda a população fique em local seguro, evite deixar as residências, e fique longe de janelas e áreas expostas", dizia a mensagem. Agora, a torcida dos fãs e amigos é para que o embarque aconteça sem imprevistos e ela possa voltar para casa em segurança.

Leia mais

Imagem - Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã

Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã

Imagem - Eliana fez terapia sexual para estrear programa na Globo: 'Mais solta'

Eliana fez terapia sexual para estrear programa na Globo: 'Mais solta'

Imagem - Influenciador baiano é acusado de incitar violência contra a mulher em vídeo e se defende: 'Tirado de contexto'

Influenciador baiano é acusado de incitar violência contra a mulher em vídeo e se defende: 'Tirado de contexto'

Tags:

Guerra Atriz Catar miá Mello

Mais recentes

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) vão influenciar seu bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) vão influenciar seu bolso
Imagem - O coração volta a bater forte para 3 signos hoje (10 de março) e marca um recomeço no amor

O coração volta a bater forte para 3 signos hoje (10 de março) e marca um recomeço no amor
Imagem - É normal ou zero? Nova embalagem da Coca-Cola gera confusão e irrita consumidores

É normal ou zero? Nova embalagem da Coca-Cola gera confusão e irrita consumidores

MAIS LIDAS

Imagem - Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda
01

Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto
03

Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Imagem - Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor
04

Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor