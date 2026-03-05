Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresário baiano retido no Catar por causa de conflito relata desespero: 'Mísseis nas nossas cabeças'

Fabrício Martins, 43, e amigos faziam conexão de dois dias no país quando ficaram presos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:53

Baiano relata desespero no Catar após escalada de conflito
Baiano relata desespero no Catar após escalada de conflito Crédito: Reprodução

O empresário baiano Fabrício Martins, que está no Catar, relatou momentos de tensão após a escalada do conflito no Oriente Médio. Morador de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, Fabrício e outros brasileiros estavam em uma conexão de dois dias em Doha, capital do país, quando o espaço aéreo foi interditado. Desde o último sábado (28), o grupo segue sem saber se será repatriado ou seguirá viagem. 

Fabrício viajava com a família e colegas para a China. A viagem incluía uma conexão de dois dias no Catar, mas a situação mudou logo após a chegada do grupo. Eles perceberam que algo estava estranho no sábado (28), quando caminhavam pelas ruas da capital. Foi neste dia que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, que reagiu. 

Começamos a ver mísseis no céu que foram interceptados pelo Catar. Foi ali que tudo começou. Ficamos muito assustados

Fabrício Martins

Empresário baiano

De acordo com o empresário, um dos momentos mais tensos ocorreu quando ele estava no hotel com a família. Por volta do meio-dia, um barulho muito forte chamou a atenção do grupo. “Nós estávamos perto da janela quando ouvimos uma explosão muito forte. Quando olhei, vi uma fumaça branca. Era uma bomba que tinha sido abatida muito próximo do nosso hotel”, afirmou.

Baiano retido no Catar relata desespero após escalada de conflito

Baiano retido no Catar relata desespero após escalada de conflito por Reprodução
Baiano retido no Catar relata desespero após escalada de conflito por Reprodução
Baiano retido no Catar relata desespero após escalada de conflito por Reprodução
Baiano retido no Catar relata desespero após escalada de conflito por Reprodução
Baiano retido no Catar relata desespero após escalada de conflito por Reprodução
1 de 5
Baiano retido no Catar relata desespero após escalada de conflito por Reprodução

À noite, novas explosões voltaram a assustar o grupo. “Vi uma enxurrada de bombas em cima da gente, em cima do hotel. Foram muitas explosões. É uma coisa muito estranha, nunca pensei em passar por isso”, disse. Segundo Fabrício, ele chegou a filmar parte das explosões e também um míssil que caiu na região. “Eu filmei um míssil que não conseguiu ser abatido. Caiu aqui próximo da gente. Parece muito perto, mas disseram que estava a uns 50 quilômetros de distância”, explicou.

O grupo continua em Doha sem previsão de saída. O aeroporto permanece fechado e o espaço aéreo restrito até, pelo menos, sexta-feira (6). “Estamos aqui agora sem saber como vamos voltar para casa ou seguir para a China. Nosso voo foi cancelado e não temos nenhuma informação”, contou.

Leia mais

Imagem - EUA x Irã: o pior ainda está por vir

EUA x Irã: o pior ainda está por vir

Imagem - Esposa e seis filhos de líder supremo do Irã morrem em ataque dos EUA e de Israel

Esposa e seis filhos de líder supremo do Irã morrem em ataque dos EUA e de Israel

Imagem - Ataques ao Irã fazem voos que saíram do Brasil retornarem após horas no ar

Ataques ao Irã fazem voos que saíram do Brasil retornarem após horas no ar

O Catar informou que os viajantes devem permanecer no hotel. Segundo o grupo, diárias e alimentação estão sendo custeadas enquanto a situação é avaliada. 

A crise começou no sábado (28), após ação militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Em resposta, o governo iraniano lançou mísseis contra bases norte-americanas na região, incluindo instalações no Catar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. A situação mantém o espaço aéreo restrito e gera incerteza para turistas e residentes. Ao menos 1.045 pessoas morreram no conflito, segundo informações divulgadas pelo Irã.

Enquanto espera uma solução, o baiano descreve o clima de apreensão vivido no país. “Todos os dias a gente ouve barulho de mísseis. Nunca imaginei passar por isso. Parece que estão explodindo em cima da nossa cabeça”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Justiça garante tratamento com canabidiol para criança autista em Juazeiro

Justiça garante tratamento com canabidiol para criança autista em Juazeiro
Imagem - Comportas da usina de Pedra do Cavalo serão abertas após chuvas intensas

Comportas da usina de Pedra do Cavalo serão abertas após chuvas intensas
Imagem - ‘Tramela’, livro que revelou Rita Santana tem nova edição lançada com textos inéditos

‘Tramela’, livro que revelou Rita Santana tem nova edição lançada com textos inéditos

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
01

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Edilan dos paredões: jovem é executado a tiros em praça pública na Bahia
02

Edilan dos paredões: jovem é executado a tiros em praça pública na Bahia

Imagem - Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo
03

Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo

Imagem - O dia de hoje (5 de março) abre caminho para avanços concretos, clareza emocional e ajustes financeiros que reposicionam os 12 signos
04

O dia de hoje (5 de março) abre caminho para avanços concretos, clareza emocional e ajustes financeiros que reposicionam os 12 signos