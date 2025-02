'QUE TESÃO É'

Miá Mello comenta sobre sexo em seu casamento de 13 anos: 'É um privilégio’

A atriz e humorista deu detalhes sobre a relação com o diretor Lucas Mello

Casada há 13 anos com o diretor de arte Lucas Mello, Miá Mello deu detalhes sobre a vida sexual com o marido. Em entrevista ao videocast Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz e humorista ressaltou que o sexo com o amado ainda é muito bom. >