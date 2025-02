7 ANOS LONGE

Regina Duarte confirma reaproximação com a Globo, mas faz ressalva

Atriz volta às telinhas em reprise de "História de Amor", de Manoela Carlos

Elis Freire

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 15:13

Regina Duarte, em História de Amor Crédito: Reprodução/TV Globo

A partir da próxima segunda (10), Regina Duarte estará de volta às telinhas com a reprise de “História de Amor”, novela de Manoel Carlos. A atriz, que vive Helena na trama exibida pela primeira vez em 1995, destaca que esta é a sua personagem favorita do autor. Regina já interpretou um total de três Helenas - nome feminino mais escolhido por Maneco ao longo de décadas na Globo.>

Fora da TV desde 2017, quando participou da novela Tempo de Amar, a atriz foi chamada para gravar a narração da vinheta da trama, já reprisada 4 vezes na emissora. Porém, a artista fez uma ressalva sobre o convite e seu movimento de reaproximação com a TV Globo. >

“Sim, [há um movimento]. Tenho uma história longa e carinhosa com a emissora. O que você chama de reaproximação é apenas um trabalho de divulgação de uma de nossas novelas. Meu retorno à TV Globo não tem nenhuma ligação com esta participação afetiva. Eles me ligaram perguntando se eu topava gravar um áudio falando da reprise de “História de Amor” e eu concordei imediatamente”, ressaltou, em entrevista ao site Heloisa Tolipan. >

Admiradora de Maneco, Regina elogiou sua sensibilidade ao retratar o universo feminino e ressaltou seu carinho pela Helena de “História de Amor”. Com um grande legado na teledramaturgia, a novela foi às telinhas pela primeira vez há trinta anos e criou uma conexão com a história. >

“História de Amor é a novela do Maneco com a Helena de que eu gosto mais. O convite para participar de História de Amor aconteceu num período em que eu era contratada da TV Globo, fiquei muito feliz com essa proposta de viver minha primeira Helena”, ressaltou ao portal da jornalista.>