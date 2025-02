BRASIL FORTE NA DISPUTA

Revista americana aposta em vitória de Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

'Entertainment Weekly' divulgou suas previsões pela disputa das estatuetas nesta terça (3), onde o Brasil sai vitorioso em duas categorias

Torres, por outro lado, conta com apoio massivo do público brasileiro e da ala internacional da Academia, o que, de acordo com a revista, pode ser decisivo na reta final da premiação. Apesar de Demi Moore, por A Substância, ainda ser uma forte concorrente, a publicação acredita que o fator surpresa pode pesar a favor da brasileira.>

'Ainda Estou Aqui' lidera apostas

O filme concorre com produções de peso, como The Girl With the Needle, Emilia Pérez e The Seed of the Sacred Fig, mas a projeção da Entertainment Weekly sugere que a narrativa do longa brasileiro e a performance de sua protagonista podem garantir sua vitória na maior premiação do cinema.>