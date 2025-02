CLIMÃO

Detonados por Giovanna no BBB25, Sandy e Junior vão participar do Show de Quarta

Irmãos farão participação no show de Chitãozinho e Xororó nesta quarta (4)

Elis Freire

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 18:42

Sandy e Junior e Giovanna Jacobina Crédito: Divulgação / Reprodução

Duas duplas vão subir ao palco no BBB25 no Show de Quarta desta semana: Chitãozinho e Xororó e Sandy e Junior. A última foi fortemente criticada por Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, que está no paredão desta semana. Se for eliminada, ela não irá à apresentação dos dois que, para ela, “hoje em dia nem são um show ”. >

Em família, o quarteto promete agitar a casa mais vigiada do país com um repertório recheado de hits. Entre as canções previstas para o show, estão “Evidências” e “Alô”, sucessos de Chitãozinho e Xororó; “Enrosca”, hit de Fábio Jr. regravado por Júnior ainda na época da dupla com a irmã, e “Me espera”, sucesso da carreira solo de Sandy.>

“Uma grande licença, honrosa e absolutamente pontual esse encontro familiar! Estamos muito felizes e animados para agitar a casa mais vigiada do Brasil”, disseram juntos Chitãozinho e Xororó ao Gshow.>

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Junior dá um spoiler do que os confinados irão curtir na casa. Ao lado do pai, Xororó, ele também aparece em uma ligação com a irmã, Sandy, falando sobre a expectativa de se apresentar na atração. “Vai ter família reunida na casa mais vigiada do Brasil! Eu, Sandy e Chitãozinho e Xororó preparamos uma setlist especial para o Show de Quarta, no BBB”, adiantou o cantor. >

Na publicação, o ex-marido de Sandy, Lucas Lima, alfinetou Giovanna: "Giovanna vai amar”.>

Crítica de Giovanna à Sandy e Junior

Em uma conversa na casa mais vigiada do Brasil no dia 24 de janeiro, Daniele Hypolito sugeriu que gostaria de ver a dupla na casa. “Queria que hoje o show fosse a Sandy trazendo o Junior", comentou a ex-ginasta. Mas, Giovanna rebateu o pedido com fortes críticas. “Deus me livre, gente. Ia ser muito chato. As músicas que ela canta, hoje em dia, nem seria um show”, disparou.>