DIREITOS NO AR

Você sabia? Acompanhante de diabético pode ter desconto de 80% na passagem aérea

Resolução da ANAC determina direito que deve ser solicitado com antecedência à companhia

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determina que as empresas aéreas são obrigadas a oferecer desconto de 80% nas passagens para acompanhantes de passageiros com deficiência que não podem viajar sozinhos, o que inclui pessoas com diabetes do tipo 1. O direito foi reconhecido pela resolução 280/2013, mas requer solicitação com antecedência através do preenchimento e envio de formulário às companhias. >