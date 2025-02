OSCAR 2025

Atriz de 'Emilia Pérez' é afastada de campanha do filme, diz revista

Espanhola foi alvo de fortes críticas por tuítes polêmicos resgatados

A atriz Karla Sofía Gascón, primeira mulher trans a concorrer como Melhor Atriz no Oscar, foi afastada de todas as ações e eventos da temporada de divulgação de “Emilia Pérez”, chamada de corrida do Oscar. A informação foi divulgada pelo The Hollywood Reporter nesta segunda (3). >