PAPO DE PRINCESA

Futuras rainhas de países europeus se reúnem em grupo de WhatsApp; saiba quem são

Jovens conversam sobre amizade, privacidade e mídia social, segundo jornalista

Princesas herdeiras de tronos europeus se aproximaram de forma amistosa e criaram até um grupo de WhatsApp. A revelação foi feita pelo jornalista e correspondente real Wim Dehandschutter à revista The Australian Women’s Weekly. Segundo ele, princesas como Elisabeth da Bélgica, Ingrid Alexandra da Noruega e Catarina-Amalia da Holanda compartilham ali conversas íntimas sobre as singularidades da vida na corte real. >

Segundo o jornalista, no grupo criado pelas próprias jovens são debatidos ainda temas como privacidade, redes sociais, amizades e o equilíbrio entre a vida pessoal e os compromissos reais. Catarina-Amalia, princesa de Orange, afirmou ao jornalista que a motivação foi a identificação entre elas: “Mantemos contato porque todas vivemos uma vida muito específica e não precisamos de muitas explicações para nos entendermos”, disse.>

Conheça as princesas europeias que se reuniram em grupo no WhatsApp

Ela ainda destacou o conforto que encontra nessas trocas: “É bom poder conversar com Elisabeth e Ingrid Alexandra sobre coisas tão simples da nossa vida, mas que são difíceis e diferentes para nós: amizades, privacidade e redes sociais. Discutimos como lidamos com isso”.>

Quem são as princesas?

Com 21 anos, é a primogênita do rei Willem-Alexander e da rainha Máxima da Holanda. Primeira na linha de sucessão ao trono, vem assumindo compromissos públicos com maior frequência. Estuda política, psicologia, direito e economia na Universidade de Amsterdã.>