AXÉ

VÍDEOS: Alinne Rosa comanda madrugada histórica ao lado de Xanddy e Tomate

O clima de nostalgia emocionou também os fãs

Fernanda Varela

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 12:58

Xanddy, Alinne e Tomate Crédito: Divulgação

O sol já nascia quando Alinne Rosa, Xanddy e Tomate ainda cantavam em cima do trio elétrico no Vital 2025, maior carnaval fora de época do Sudeste. O encontro dos três gigantes do Axé Music, neste domingo (24), transformou a estreia do “Bloco O Vale” em uma madrugada que entrou para a história do festival.

Alinne Rosa 1 de 14

Com o público em êxtase, o trio de amigos revisitou sucessos de suas carreiras e clássicos do gênero que marcou uma geração. “Pense em mim”, “Parará” e “Desafio” estiveram entre os hits que embalaram a festa até depois das 6h da manhã.

Entre abraços e declarações de amizade, não faltaram lembranças do passado. “Tomate é meu amigo, confidente, lembro da época dos nossos cabelos pintados. Xanddy é outro grande amigo que a música me deu, sempre carinhoso”, disse Alinne. Os dois retribuíram. “Te amo, Alinne. Nossos cabelos fizeram história”, brincou Tomate. “Que noite incrível, essa noite é para ficar na história do Vital”, completou Xanddy.

O clima de nostalgia emocionou também os fãs, que vibraram com o encontro de vozes que marcaram os anos 2000 no Axé Music. “O Axé precisa de mais encontros como esse”, comentou um deles nas redes.