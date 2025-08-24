Acesse sua conta
VÍDEOS: Alinne Rosa comanda madrugada histórica ao lado de Xanddy e Tomate

O clima de nostalgia emocionou também os fãs

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 12:58

Xanddy, Alinne e Tomate
Xanddy, Alinne e Tomate Crédito: Divulgação

O sol já nascia quando Alinne Rosa, Xanddy e Tomate ainda cantavam em cima do trio elétrico no Vital 2025, maior carnaval fora de época do Sudeste. O encontro dos três gigantes do Axé Music, neste domingo (24), transformou a estreia do “Bloco O Vale” em uma madrugada que entrou para a história do festival.

Com o público em êxtase, o trio de amigos revisitou sucessos de suas carreiras e clássicos do gênero que marcou uma geração. “Pense em mim”, “Parará” e “Desafio” estiveram entre os hits que embalaram a festa até depois das 6h da manhã.

Entre abraços e declarações de amizade, não faltaram lembranças do passado. “Tomate é meu amigo, confidente, lembro da época dos nossos cabelos pintados. Xanddy é outro grande amigo que a música me deu, sempre carinhoso”, disse Alinne. Os dois retribuíram. “Te amo, Alinne. Nossos cabelos fizeram história”, brincou Tomate. “Que noite incrível, essa noite é para ficar na história do Vital”, completou Xanddy.

O clima de nostalgia emocionou também os fãs, que vibraram com o encontro de vozes que marcaram os anos 2000 no Axé Music. “O Axé precisa de mais encontros como esse”, comentou um deles nas redes.

Além da música, Alinne brilhou no figurino. Para a estreia do bloco, ela surgiu com um body preto cavado, recortes estratégicos, correntes, aplicações metálicas e bordados dourados, um look sensual e elegante, assinado por Rodrigo Polack. Nos pés, botas over-the-knee em verniz preto, que mais tarde deram lugar a um tênis, quando a festa já varava a manhã.

