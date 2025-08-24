ASSUSTADOR

Mulher perdoa assassino da mãe após 23 anos de prisão, contrata como funcionário e é morta por ele

Tragédia atingiu a mesma família duas vezes, ambas pelas mãos do mesmo homem

Fernanda Varela

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 11:17

Mulher perdoou assassino da mãe e acabou morta por ele Crédito: Reprodução

Uma das histórias mais traumáticas de Arkansas, nos Estados Unidos, aconteceu com a família de Martha McKay, de 63 anos, que decidiu perdoar o homem que tinha assassinado sua própria mãe e um primo. Ele cumpriu pena, foi contratado por ela e, 23 anos depois de ter matado a matriarca, também tirou a vida da filha dela.

Em 1996, quando tinha apenas 16 anos, Travis Lewis matou Sally Snowden McKay, de 75 anos, mãe de Martha, e Lee Baker, de 52 anos, sobrinho da vítima e conhecido guitarrista de blues rock. Condenado a 28,5 anos de prisão, Lewis foi liberado em 2018, após cumprir 23 anos. Apesar do histórico criminoso, Martha decidiu perdoá-lo para "ficar em paz com suas emoções" e chegou a contratar Lewis para trabalhar em sua própria casa, acreditando em uma segunda chance.

No entanto, em 2020, a paz da família foi interrompida de forma brutal. Martha foi encontrada morta em sua casa histórica no bairro à beira do lago Horseshoe Lake, a poucos quilômetros de Memphis. O crime ocorreu na Snowden House, residência da família desde 1919 e que já serviu de locação para o filme The Client (1994).

Segundo o xerife do Condado de Crittenden, Mike Allen, a equipe policial foi acionada após disparo de alarme na residência. Ao chegar, encontraram a porta dos fundos aberta e Travis Lewis dentro da casa. Ele teria saltado de uma janela do andar superior, corrido até seu carro e dirigido pela propriedade até ficar preso na grama. Em seguida, abandonou o veículo e se lançou no lago, onde acabou morrendo afogado.

A polícia encontrou o corpo de Martha, que, segundo vizinhos, havia sido esfaqueada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para confirmar oficialmente a causa da morte. A motivação do ataque nunca foi esclarecida pelas autoridades.

Moradores do bairro, geralmente tranquilo, relataram choque e medo. “Trancamos nossas portas, ficamos dentro de casa e rezamos para que tudo acabasse bem”, disse um vizinho. “É simplesmente assustador o que aconteceu. Estamos rezando pela família.”