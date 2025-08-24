PLANEJAMENTO

Veja as melhores datas para sair de férias em 2026 e como fazer eles renderem mais dias

Ao longo do ano, menos de quinze dias de licença bem distribuídos podem resultar em vários períodos prolongados de descanso

Fernanda Varela

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 10:10

Férias Crédito: Shutterstock

Planejar férias vai muito além de escolher o destino. Em 2026, os feriados nacionais e pontos facultativos caem de forma estratégica, permitindo que, com poucos dias de licença, você consiga ampliar significativamente o descanso. Com organização, é possível acumular até 44 dias de folga distribuídos ao longo do ano, aproveitando clima, sazonalidade e períodos menos concorridos para viajar.

Meses de alta temporada, como janeiro, julho e dezembro, concentram maior demanda, elevando preços e lotando atrações. Já períodos de baixa temporada permitem tarifas mais acessíveis e menos aglomeração. Além disso, o clima influencia diretamente a experiência dependendo do destino.

Ao longo do ano, menos de quinze dias de licença bem distribuídos podem resultar em vários períodos prolongados de descanso. É importante lembrar que a estratégia funciona melhor para quem não trabalha aos sábados e domingos, mas ainda assim pode ser adaptada para diferentes rotinas.

Períodos estratégicos em 2026

03 a 19 de novembro: 23 dias de folga usando 17 dias de férias. É possível emendar os feriados de 02/11 (Finados) e 20/11 (Consciência Negra). Você para no sábado (31/10) e retorna na segunda-feira (23/11).

06 a 17 de abril: 17 dias de folga usando 12 dias de férias, aproveitando a Sexta-feira Santa (03/04) O período vai de sábado (04/04) até domingo (19/04), retornando na segunda-feira (20/04).

04 a 15 de maio: 17 dias de folga com apenas 12 dias de férias, após o feriado de 01/05 (Dia do Trabalhador). A folga vai de segunda-feira (04/05) até domingo (17/05), retornando na segunda-feira (18/05).

Dicas para planejar

Outros feriados estratégicos de 2026 incluem:

*Carnaval (16 e 17/02) com Quarta-feira de Cinzas ponto facultativo até a tarde;

*Tiradentes (21/04, terça-feira;

*Corpus Christi (junho, quinta-feira);

*Dia da Independência (7/09, segunda-feira)

*Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças (12/10, segunda-feira)

*Natal (25/12, sexta-feira) e véspera de Ano-Novo (31/12, quinta-feira).