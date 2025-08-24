Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja as melhores datas para sair de férias em 2026 e como fazer eles renderem mais dias

Ao longo do ano, menos de quinze dias de licença bem distribuídos podem resultar em vários períodos prolongados de descanso

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 10:10

Férias
Férias Crédito: Shutterstock

Planejar férias vai muito além de escolher o destino. Em 2026, os feriados nacionais e pontos facultativos caem de forma estratégica, permitindo que, com poucos dias de licença, você consiga ampliar significativamente o descanso. Com organização, é possível acumular até 44 dias de folga distribuídos ao longo do ano, aproveitando clima, sazonalidade e períodos menos concorridos para viajar.

Férias

Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
Férias por Shutterstock
1 de 15
Férias por Shutterstock

Meses de alta temporada, como janeiro, julho e dezembro, concentram maior demanda, elevando preços e lotando atrações. Já períodos de baixa temporada permitem tarifas mais acessíveis e menos aglomeração. Além disso, o clima influencia diretamente a experiência dependendo do destino.

Ao longo do ano, menos de quinze dias de licença bem distribuídos podem resultar em vários períodos prolongados de descanso. É importante lembrar que a estratégia funciona melhor para quem não trabalha aos sábados e domingos, mas ainda assim pode ser adaptada para diferentes rotinas.

Períodos estratégicos em 2026

03 a 19 de novembro: 23 dias de folga usando 17 dias de férias. É possível emendar os feriados de 02/11 (Finados) e 20/11 (Consciência Negra). Você para no sábado (31/10) e retorna na segunda-feira (23/11).

06 a 17 de abril: 17 dias de folga usando 12 dias de férias, aproveitando a Sexta-feira Santa (03/04) O período vai de sábado (04/04) até domingo (19/04), retornando na segunda-feira (20/04).

04 a 15 de maio: 17 dias de folga com apenas 12 dias de férias, após o feriado de 01/05 (Dia do Trabalhador). A folga vai de segunda-feira (04/05) até domingo (17/05), retornando na segunda-feira (18/05).

Dicas para planejar

Outros feriados estratégicos de 2026 incluem:

*Carnaval (16 e 17/02) com Quarta-feira de Cinzas ponto facultativo até a tarde;

*Tiradentes (21/04, terça-feira;

*Corpus Christi (junho, quinta-feira);

*Dia da Independência (7/09, segunda-feira)

*Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças (12/10, segunda-feira)

*Natal (25/12, sexta-feira) e véspera de Ano-Novo (31/12, quinta-feira).

Com planejamento, é possível emendar feriados, distribuir folgas ao longo do ano e aproveitar viagens mais tranquilas e econômicas, garantindo descanso prolongado e maior qualidade de vida.

Mais recentes

Imagem - Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los

Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los
Imagem - Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê

Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê
Imagem - Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua