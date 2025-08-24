Veja as melhores datas para sair de férias em 2026 e como fazer eles renderem mais dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 24 de agosto de 2025 às 10:10
Planejar férias vai muito além de escolher o destino. Em 2026, os feriados nacionais e pontos facultativos caem de forma estratégica, permitindo que, com poucos dias de licença, você consiga ampliar significativamente o descanso. Com organização, é possível acumular até 44 dias de folga distribuídos ao longo do ano, aproveitando clima, sazonalidade e períodos menos concorridos para viajar.
Férias
Meses de alta temporada, como janeiro, julho e dezembro, concentram maior demanda, elevando preços e lotando atrações. Já períodos de baixa temporada permitem tarifas mais acessíveis e menos aglomeração. Além disso, o clima influencia diretamente a experiência dependendo do destino.
Ao longo do ano, menos de quinze dias de licença bem distribuídos podem resultar em vários períodos prolongados de descanso. É importante lembrar que a estratégia funciona melhor para quem não trabalha aos sábados e domingos, mas ainda assim pode ser adaptada para diferentes rotinas.
Períodos estratégicos em 2026
03 a 19 de novembro: 23 dias de folga usando 17 dias de férias. É possível emendar os feriados de 02/11 (Finados) e 20/11 (Consciência Negra). Você para no sábado (31/10) e retorna na segunda-feira (23/11).
06 a 17 de abril: 17 dias de folga usando 12 dias de férias, aproveitando a Sexta-feira Santa (03/04) O período vai de sábado (04/04) até domingo (19/04), retornando na segunda-feira (20/04).
04 a 15 de maio: 17 dias de folga com apenas 12 dias de férias, após o feriado de 01/05 (Dia do Trabalhador). A folga vai de segunda-feira (04/05) até domingo (17/05), retornando na segunda-feira (18/05).
Dicas para planejar
Outros feriados estratégicos de 2026 incluem:
*Carnaval (16 e 17/02) com Quarta-feira de Cinzas ponto facultativo até a tarde;
*Tiradentes (21/04, terça-feira;
*Corpus Christi (junho, quinta-feira);
*Dia da Independência (7/09, segunda-feira)
*Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças (12/10, segunda-feira)
*Natal (25/12, sexta-feira) e véspera de Ano-Novo (31/12, quinta-feira).
Com planejamento, é possível emendar feriados, distribuir folgas ao longo do ano e aproveitar viagens mais tranquilas e econômicas, garantindo descanso prolongado e maior qualidade de vida.