PERIGO

VÍDEO: Motorista foge de blitz e invade praça na Pituba

O carro ficou com a frente totalmente destruída

Fernanda Varela

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 09:09

Motorista invadiu praça na Pituba Crédito: Reprodução

Na madrugada deste sábado (23), um motorista ainda não identificado tentou escapar de uma blitz da Transalvador no bairro da Pituba, em Salvador, e acabou invadindo uma praça e destruindo parte de um espaço destinado para cães.

Segundo o órgão de trânsito, o condutor realizou um retorno proibido sobre faixa contínua e perdeu o controle do veículo, atingindo uma praça na Rua Edith Mendes da Gama e Abreu.

O carro ficou com a frente totalmente destruída, e parte da estrutura da praça foi danificada. Apesar disso, não houve registro de feridos.

O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Como não apresentava sinais de embriaguez, não foi conduzido à delegacia. Ele, no entanto, foi autuado por recusa ao teste (art. 165-A do CTB), por transitar em marcas de canalização (art. 193) e por dirigir ameaçando outros veículos (art. 170). O carro foi levado ao pátio da Transalvador.