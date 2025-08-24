NOVELA

'Vale Tudo': Afonso grava vídeo emocionante para filhos antes de morrer

Personagem de Humberto Carrão enfrenta leucemia e deixa mensagem para gêmeos de Solange

Fernanda Varela

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 08:55

Afonso (Humberto Carrão) descobrirá leucemia Crédito: Reprodução

O remake de Vale Tudo, da Globo, terá uma das cenas mais emocionantes de sua atual fase. Afonso (Humberto Carrão), em tratamento contra a leucemia, gravará um vídeo para os gêmeos que Solange (Alice Wegmann) espera, temendo não resistir à doença.

Separado de Maria de Fátima (Bella Campos) e já reconciliado com Solange, o personagem aparecerá sozinho durante a madrugada, enquanto a companheira dorme. Com o celular em mãos, começará a falar diretamente com os bebês.

"Eu vou falar baixinho porque a mãe de vocês está dormindo aqui no quarto. Hoje vocês estão na 13ª semana e... Eu já amo tanto vocês. O papai e a mamãe... A gente recebeu uma notícia essa semana, mas vai ficar tudo bem. De um jeito ou de outro, vai ficar tudo bem. E se vocês estão vendo esse vídeo é porque acabou ficando tudo bem... De um outro jeito. E pode ser que eu não esteja aqui pra... Pra tudo", dirá Afonso.

Na gravação, ele também fará uma declaração sobre Solange. "Pode ser que ela não seja de pelúcia, a mais fofinha sempre... Mas ela é de rocha. Ela é a mulher mais incrível que eu já conheci. Mas vocês não podem deixar ela enganar vocês, porque a Solange tenta enganar todo mundo de que é a maior durona, mas... Vocês também têm que proteger ela, tá? Vocês podem fazer isso pelo papai?", pedirá.

A cena será interrompida quando Solange acordar, emocionada, e afirmar: "Nossos filhos nunca vão ver esse vídeo". Tentando disfarçar, Afonso responderá: "Eu sei... Eu vou ficar bom. Eu tô só levando um papo aqui com eles pra... Alguma emergência".