'Vale Tudo': Afonso grava vídeo emocionante para filhos antes de morrer

Personagem de Humberto Carrão enfrenta leucemia e deixa mensagem para gêmeos de Solange

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 08:55

Afonso (Humberto Carrão) descobrirá leucemia
Afonso (Humberto Carrão) descobrirá leucemia Crédito: Reprodução

O remake de Vale Tudo, da Globo, terá uma das cenas mais emocionantes de sua atual fase. Afonso (Humberto Carrão), em tratamento contra a leucemia, gravará um vídeo para os gêmeos que Solange (Alice Wegmann) espera, temendo não resistir à doença.

Afonso em "Vale Tudo"

Afonso vai descobrir doença grave por Manoella Mello/Divulgação/Globo
Fátima e Afonso se casaram por Reprodução
Solange e Afonso eram namorados por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso surpreende e tira Odete do sério por Reprodução
Retorno de Fátima e Afonso de Paris agita o capítulo por Reprodução/TV Globo
Fátima fala toda a verdade para Afonso: 'Casei por dinheiro' por Reprodução
Afonso engana Odete e Fátima e decide ficar no Brasil por Reprodução/TV Globo
Afonso chega de surpresa na mansão por Reprodução
Afonso flagra Maria de Fátima na cama com César por Reprodução
Fátima e Afonso, em Vale Tudo por Reprodução
Vazamento de dados da TCA vira embate entre mãe e filho por Reprodução/TV Globo
Mária de Fátima, Solange por Reprodução/TV Globo
Afonso vai descobrir doença grave

Separado de Maria de Fátima (Bella Campos) e já reconciliado com Solange, o personagem aparecerá sozinho durante a madrugada, enquanto a companheira dorme. Com o celular em mãos, começará a falar diretamente com os bebês.

"Eu vou falar baixinho porque a mãe de vocês está dormindo aqui no quarto. Hoje vocês estão na 13ª semana e... Eu já amo tanto vocês. O papai e a mamãe... A gente recebeu uma notícia essa semana, mas vai ficar tudo bem. De um jeito ou de outro, vai ficar tudo bem. E se vocês estão vendo esse vídeo é porque acabou ficando tudo bem... De um outro jeito. E pode ser que eu não esteja aqui pra... Pra tudo", dirá Afonso.

Vale Tudo: Afonso, Fátima e Solange

Fátima / Solange e Afonso por Reprodução
Fátima e Afonso por Reprodução
Solange e Afonso eram namorados por Reprodução
Fátima e Afonso por Reprodução
Afonso vai trair a esposa, Fátima por Reprodução
Afonso não se lembrará de noite de amor por Reprodução
Solange e Afonso terão recaída por Reprodução
Fátima / Solange e Afonso

Na gravação, ele também fará uma declaração sobre Solange. "Pode ser que ela não seja de pelúcia, a mais fofinha sempre... Mas ela é de rocha. Ela é a mulher mais incrível que eu já conheci. Mas vocês não podem deixar ela enganar vocês, porque a Solange tenta enganar todo mundo de que é a maior durona, mas... Vocês também têm que proteger ela, tá? Vocês podem fazer isso pelo papai?", pedirá.

A cena será interrompida quando Solange acordar, emocionada, e afirmar: "Nossos filhos nunca vão ver esse vídeo". Tentando disfarçar, Afonso responderá: "Eu sei... Eu vou ficar bom. Eu tô só levando um papo aqui com eles pra... Alguma emergência".

A sequência marcará o início da fase mais delicada da trajetória do personagem, que logo será internado para iniciar a quimioterapia. O vídeo se tornará símbolo de seu amor por Solange e pelos filhos, em um dos momentos mais comoventes da novela. As cenas estão previstas para irem ao ar no dia 29.

