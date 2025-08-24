Pablo do Arrocha surge irreconhecível sem barba e surpreende fãs em show; veja novo visual

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 24 de agosto de 2025 às 09:30
O cantor Pablo do Arrocha surpreendeu o público na noite deste sábado (23) ao subir ao palco de visual renovado. Conhecido pela barba marcante, o artista surgiu totalmente barbeado, o que gerou grande repercussão entre os fãs.
Pablo do Arrocha
A mudança inesperada logo repercutiu nas redes sociais, onde muitos internautas comentaram que o novo visual deixou o cantor com aparência mais rejuvenescida. Outros levantaram curiosidade sobre o motivo da transformação.
Mesmo com a novidade estética, o show manteve a essência que consagrou Pablo como “Rei da Sofrência”. Com repertório repleto de sucessos, o artista emocionou o público e reforçou sua forte conexão com os admiradores.