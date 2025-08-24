Acesse sua conta
Lázaro Ramos será homenageado em mostra literária na Bahia

A programação completa será divulgada em breve

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 12:52

Lázaro Ramos Crédito: Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

O ator e escritor Lázaro Ramos será o primeiro homenageado da Feira Literária de Santa Terezinha (Flister), que estreia nos dias 19 e 20 de setembro, no município baiano do Piemonte do Paraguaçu. A escolha, feita pelos jovens do Instituto Mafuá, organizadores do evento, carrega um simbolismo especial: celebrar a representatividade e a força transformadora da cultura.

“O homenageado dessa primeira edição é Lázaro Ramos, escritor, ator e inspiração para jovens do interior, como nós. Essa escolha é para dizer ao mundo que representatividade importa e que nossa juventude acredita na força da cultura, da literatura e da arte como caminhos de transformação”, destaca Danilo Santana, idealizador da feira.

A Flister nasce com o tema “Rio que corre em mim: palavras, saberes e identidades no Piemonte do Paraguaçu e terá programação gratuita, incluindo palestras, oficinas, lançamentos de livros e apresentações culturais. A proposta é valorizar o rio Paraguaçu, “o mais genuinamente baiano” e, ao mesmo tempo, firmar o interior do estado no mapa literário.

“Estamos vivendo um momento muito emocionante na história de Santa Terezinha, já que é a primeira vez que realizaremos um evento pra celebrar a literatura. Um movimento para reafirmar o lugar da construção literária no interior da Bahia. Estamos nos unindo para plantar uma semente de esperança e transformação nessa que é, também, a terra do Paraguaçu”, afirma Danilo.

A programação completa será divulgada em breve no perfil oficial da feira no Instagram (@flister_st).

