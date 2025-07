PURO MARKETING?

Viviane Araújo dá opinião sincera sobre Virginia como rainha da Grande Rio: 'Do nada'

Rainha de Bateria do Salgueiro, a atriz debateu as transformações no mundo das escolas de samba

Elis Freire

Publicado em 3 de julho de 2025 às 20:37

Viviane Araújo dá opinião sincera sobre Virginia na Grande Rio Crédito: Reprodução

Viviane Araújo, ícone do Carnaval do Rio, veio à público e comentou a escolha da influenciadora Virginia Fonseca para o cargo de Rainha do Grande Rio que era ocupado pela aclamada Paolla Oliveira. Em entrevista ao Jornal dos Famosos, a atriz e rainha de bateria do Salgueiro falou sobre o assunto, sem emitir críticas diretas, mas debatendo de forma ampla as transformações no mundo das escolas de samba. >

“Não tenho que achar nada”, disse, entre risos. “A escola convidou ela e… Não sou contra. Como sempre falei, Carnaval é pra todo mundo, se quiser tem o direito de estar ali. É pra todo povo. Mas é um cargo muito disputado. Acho que, quando você é da escola mesmo, se doa, tá ali, e aí vem outra pessoa do nada… A pessoa que é dali sente. Ainda mais o cargo de rainha de bateria, muito almejado pelas meninas", se posicionou ao ser perguntada sobre a escola da loira.>

Grande Rio confirma Virginia Fonseca como nova Rainha de Bateria 1 de 5

Com mais de 18 anos à frente da Bateria Furiosa do Salgueiro, Viviane Araújo se consolidou como uma figura de referência no universo do samba. Também tendo assumido mais recentemente a posição de rainha pela Mancha Verde, em São Paulo, ela construiu um vínculo om a comunidade sambista. >