Aprenda a reduzir risco de AVC com um hábito simples antes de dormir

Pular esse passo antes de dormir pode aumentar suas chances de sofrer AVC e infarto

Agência Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:04

Entenda por que a saúde bucal é um fator chave para prevenir doenças cardiovasculares Crédito: Freepik

Um hábito rotineiro e muitas vezes negligenciado antes de dormir pode ser crucial para sua vida. Pesquisas recentes confirmam que a escovação dos dentes à noite é um fator protetor fundamental contra infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Um novo estudo na Scientific Reports aprofundou a conexão entre a frequência da escovação dentária e o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, revelando dados surpreendentes sobre a saúde oral.

Milhares de participantes japoneses foram monitorados por meses, permitindo aos pesquisadores comparar os efeitos de diferentes rotinas de higiene bucal. Os resultados destacam a urgência de priorizar a escovação noturna.

Saúde da boca, saúde do corpo

Muitas pesquisas já sublinham a importância da saúde oral para a prevenção de diversas enfermidades. Pacientes com boa higiene bucal geralmente apresentam menor incidência de cânceres, problemas respiratórios, gastrointestinais e cardiovasculares. Este novo estudo reforça a necessidade de olhar para a boca como parte integral da saúde geral.

Para aprofundar os dados, os cientistas dividiram os participantes em quatro grupos distintos. Houve um grupo que escovava os dentes pela manhã e à noite (MN), um grupo que escovava apenas à noite, outro que se limitava à escovação matinal, e um último que não realizava nenhuma escovação diária.

Escovação: um hábito salvador

Os resultados dos exames de sangue indicaram que os participantes dos grupos que escovavam os dentes pela manhã e à noite, ou apenas à noite, tiveram os desfechos mais favoráveis em termos de longevidade e saúde. Além disso, a pesquisa levou em conta outros fatores importantes, como idade, sexo e histórico de tabagismo.

A principal descoberta do estudo aponta a doença periodontal, uma inflamação grave das gengivas, como a grande responsável por aumentar o risco de eventos cardiovasculares. Esta condição, causada pela falta de escovação adequada, não apenas causa problemas na boca, mas também afeta diretamente o sistema circulatório.

