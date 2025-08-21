Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça a fruta que ajuda a formar colágeno e manter ossos saudáveis

Incluindo este alimento na dieta, você mantém ossos mais fortes

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:09

A fruta possui inúmeros nutrientes benéficos à saúde
A fruta possui inúmeros nutrientes benéficos à saúde Crédito: Freepik

A ameixa seca é reconhecida como uma das frutas mais eficientes para quem deseja unir sabor e benefícios nutricionais em um mesmo alimento. Conhecida como “ouro negro”, ela carrega vitaminas, fibras e minerais que apoiam a saúde em diversas áreas.

Seu baixo valor calórico a torna ainda mais atrativa, já que pode ser consumida diariamente sem comprometer a dieta. O resultado é uma fruta que conquista pelo gosto doce e surpreende pelo impacto positivo no corpo.

Fruta é ouro negro - o poder da ameixa

A ameixa seca contém vitamina A e C que ajudam a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: CKP1001 | Shutterstock) por
Ameixa seca favorece a saúde geral do corpo (Imagem: Dionisvera | Shutterstock) por
Ameixa seca por Reprodução
Vitamina de ameixa seca e aveia (Imagem: Alieva Liubov | Shutterstock) por Imagem: Alieva Liubov | Shutterstock
Manjar de coco com ameixa seca (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock) por Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock
Bolo de ameixa (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock) por Imagem: Angelika Heine | Shutterstock
Musse de ameixa (Imagem: Stela Handa | Shutterstock) por Imagem: Stela Handa | Shutterstock
Muffin com ameixa seca (Imagem: Risti Salim | Shutterstock) por
1 de 8
A ameixa seca contém vitamina A e C que ajudam a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: CKP1001 | Shutterstock) por

Nutrição concentrada em poucas calorias

Cada unidade de ameixa seca possui cerca de 20 calorias, mas o valor nutricional vai muito além desse número. Trata-se de uma fruta pequena em tamanho, mas ampla em propriedades benéficas.

Esse contraste faz dela uma aliada interessante em planos alimentares voltados tanto para saúde preventiva quanto para a manutenção de um estilo de vida equilibrado.

Leia mais

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - Quem tem mais de 50 anos deve comer essa fruta sempre, diz neurologista

Quem tem mais de 50 anos deve comer essa fruta sempre, diz neurologista

Imagem - Murici: a 'fruta de ouro' que você precisa conhecer

Murici: a 'fruta de ouro' que você precisa conhecer

Estímulo natural de colágeno

A vitamina C presente na ameixa seca atua como uma ponte para a produção de colágeno, proteína vital para a firmeza da pele e resistência óssea. Esse efeito é complementado por antioxidantes, que protegem a estrutura já existente dessa proteína.

Assim, a fruta ajuda tanto na formação quanto na preservação do colágeno, ampliando seus benefícios e retardando sinais típicos do envelhecimento.

Fortalecimento ósseo por minerais essenciais

Além da vitamina C, a ameixa seca contém minerais como cobre, magnésio e vitamina K. Juntos, eles promovem maior eficiência na absorção do cálcio, elemento indispensável para a manutenção da densidade óssea.

Com isso, a fruta exerce papel fundamental no suporte à estrutura esquelética, funcionando como uma aliada natural na prevenção de doenças relacionadas à fragilidade dos ossos.

Diversidade de consumo

Por se adaptar facilmente a diferentes pratos, a ameixa seca é versátil e prática. Pode enriquecer saladas, iogurtes, sobremesas ou pratos salgados, além de ser consumida sozinha como lanche rápido.

Essa variedade de usos aumenta as chances de consumo regular, permitindo que a fruta se torne parte natural da rotina e forneça benefícios de forma contínua.

Mais recentes

Imagem - McDonald’s faz parceria global com o BTS e lança bonecos TinyTAN no McLanche Feliz

McDonald’s faz parceria global com o BTS e lança bonecos TinyTAN no McLanche Feliz
Imagem - Saiba tudo sobre a final do 'Chef de Alto Nível': horário, participantes e onde assistir

Saiba tudo sobre a final do 'Chef de Alto Nível': horário, participantes e onde assistir
Imagem - Após fazer tatuagens para 'conquistar' marido, Shantal Verdelho remove desenhos: 'Já ganhei, posso tirar'

Após fazer tatuagens para 'conquistar' marido, Shantal Verdelho remove desenhos: 'Já ganhei, posso tirar'

MAIS LIDAS

Imagem - Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping
01

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
03

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta
04

Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta