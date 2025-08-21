OURO NEGRO

Conheça a fruta que ajuda a formar colágeno e manter ossos saudáveis

Agência Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:09

A fruta possui inúmeros nutrientes benéficos à saúde Crédito: Freepik

A ameixa seca é reconhecida como uma das frutas mais eficientes para quem deseja unir sabor e benefícios nutricionais em um mesmo alimento. Conhecida como “ouro negro”, ela carrega vitaminas, fibras e minerais que apoiam a saúde em diversas áreas.

Seu baixo valor calórico a torna ainda mais atrativa, já que pode ser consumida diariamente sem comprometer a dieta. O resultado é uma fruta que conquista pelo gosto doce e surpreende pelo impacto positivo no corpo.

Nutrição concentrada em poucas calorias

Cada unidade de ameixa seca possui cerca de 20 calorias, mas o valor nutricional vai muito além desse número. Trata-se de uma fruta pequena em tamanho, mas ampla em propriedades benéficas.

Esse contraste faz dela uma aliada interessante em planos alimentares voltados tanto para saúde preventiva quanto para a manutenção de um estilo de vida equilibrado.

Estímulo natural de colágeno

A vitamina C presente na ameixa seca atua como uma ponte para a produção de colágeno, proteína vital para a firmeza da pele e resistência óssea. Esse efeito é complementado por antioxidantes, que protegem a estrutura já existente dessa proteína.

Assim, a fruta ajuda tanto na formação quanto na preservação do colágeno, ampliando seus benefícios e retardando sinais típicos do envelhecimento.

Fortalecimento ósseo por minerais essenciais

Além da vitamina C, a ameixa seca contém minerais como cobre, magnésio e vitamina K. Juntos, eles promovem maior eficiência na absorção do cálcio, elemento indispensável para a manutenção da densidade óssea.

Com isso, a fruta exerce papel fundamental no suporte à estrutura esquelética, funcionando como uma aliada natural na prevenção de doenças relacionadas à fragilidade dos ossos.

Diversidade de consumo

Por se adaptar facilmente a diferentes pratos, a ameixa seca é versátil e prática. Pode enriquecer saladas, iogurtes, sobremesas ou pratos salgados, além de ser consumida sozinha como lanche rápido.