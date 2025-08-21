Acesse sua conta
Ex-marido de Preta Gil presta homenagem emocionante à cantora

Pai de Francisco, único filho da artista, compartilhou mensagem de amor

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:31

Família e famosos celebram a cantora nas redes Crédito: Reprodução

Um mês após a morte de Preta Gil, familiares e amigos famosos usaram às redes sociais para homenagear a cantora, que faleceu aos 50 anos. Entre as manifestações de carinho, chamou atenção a declaração do ator Otávio Muller, ex-marido da artista e pai de seu único filho, Francisco.

Otávio, que esteve ao lado da família no velório e chegou a carregar o caixão da ex-esposa, compartilhou em seu perfil uma imagem publicada originalmente pela diretora Amora Mautner, grande amiga de Preta. A foto exibia uma 3x4 antiga da cantora, adornada com uma coroa desenhada sobre a cabeça. Na legenda, o ator escreveu: “Te amo pra sempre”.

Outra homenagem que emocionou os fãs veio da atriz Carolina Dieckmann, que desabafou sobre a saudade da amiga. “Olho nossas fotos e não acredito, mas continuo te encontrando nos meus sorrisos, mesmo que, às vezes, ele venha com algumas lágrimas. É sorrindo também que te vejo, escuto sua gargalhada daqui”, escreveu.

Romance inspirado em novela

Durante sua última participação na TV, no "Domingão com Huck", Preta Gil revelou detalhes curiosos sobre o início do romance com Otávio Muller. Ela contou que se apaixonou pelo ator ao assisti-lo em Vale Tudo (1988), onde ele interpretava o personagem Sardinha.

“Me apaixonei pelo pai do meu filho assistindo à "Vale Tudo". O Otávio fazia o Sardinha, eu era apaixonada pelo Sardinha. Fui atrás de ficar com o Sardinha e fiquei com o Sardinha. Temos um filho juntos. Novela também faz isso com a gente, desperta desejos, vontades”, contou Preta, arrancando risos da plateia.

Na mesma ocasião, a cantora interpretou a icônica canção Brasil, tema de abertura da novela, e confirmou sua ida aos Estados Unidos para tentar um tratamento alternativo de saúde.

