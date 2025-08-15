Quem tem mais de 50 anos deve comer essa fruta sempre, diz neurologista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:00
Romã é recomendada por especialistas como um alimento valioso para quem já passou dos 50 anos, por seus efeitos positivos na saúde cerebral e na prevenção de problemas cognitivos. De acordo com informações publicadas pelo site Parade, o neurologista Mill Etienne reforça que ela contém compostos capazes de proteger o cérebro e favorecer a memória e o aprendizado.
Essa força vem dos polifenóis, substâncias que reduzem inflamações, combatem danos oxidativos e fortalecem a rede de conexões neuronais. Ao incluí-la na rotina, é possível criar uma base sólida para manter a mente ativa e funcional, mesmo com o avanço da idade.
Romã
A romã oferece um conjunto de nutrientes que protegem as células contra desgastes provocados pelo tempo e pelo estresse oxidativo. Essa ação é essencial para manter o cérebro saudável e eficiente.
A redução da inflamação também é um fator importante, já que processos inflamatórios estão ligados ao declínio cognitivo e a várias doenças degenerativas.
O consumo regular dessa fruta está associado a melhorias na capacidade de lembrar e de assimilar novas informações. Isso mantém o cérebro ágil e favorece a autonomia e a qualidade de vida.
Essa contribuição é valiosa para quem deseja continuar participando ativamente de atividades sociais, intelectuais e profissionais, mesmo em idades mais avançadas.
Certas proteínas, quando se acumulam no cérebro, estão relacionadas a doenças que comprometem a memória e o raciocínio. A romã atua para reduzir esse risco, ajudando a preservar a função cerebral.
Esse efeito preventivo se soma a outros hábitos saudáveis, formando um conjunto de ações que podem prolongar a lucidez e a vitalidade mental.
As sementes podem ser consumidas puras, misturadas a saladas, iogurtes ou receitas mais elaboradas. O suco natural é outra opção prática e refrescante.
Para quem utiliza medicamentos de uso contínuo, o ideal é conversar com o médico antes de aumentar o consumo, garantindo que a romã seja incorporada de forma segura à rotina.