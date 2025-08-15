Acesse sua conta
Quem tem mais de 50 anos deve comer essa fruta sempre, diz neurologista

Fatores que fazem dessa uma das frutas mais recomendadas por especialistas

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:00

Romã é recomendada por especialistas como um alimento valioso para quem já passou dos 50 anos, por seus efeitos positivos na saúde cerebral e na prevenção de problemas cognitivos. De acordo com informações publicadas pelo site Parade, o neurologista Mill Etienne reforça que ela contém compostos capazes de proteger o cérebro e favorecer a memória e o aprendizado.

Essa força vem dos polifenóis, substâncias que reduzem inflamações, combatem danos oxidativos e fortalecem a rede de conexões neuronais. Ao incluí-la na rotina, é possível criar uma base sólida para manter a mente ativa e funcional, mesmo com o avanço da idade.

Fatores que fazem da romã uma das frutas mais recomendadas por especialistas
Defesa antioxidante e anti-inflamatória

A romã oferece um conjunto de nutrientes que protegem as células contra desgastes provocados pelo tempo e pelo estresse oxidativo. Essa ação é essencial para manter o cérebro saudável e eficiente.

A redução da inflamação também é um fator importante, já que processos inflamatórios estão ligados ao declínio cognitivo e a várias doenças degenerativas.

Fortalecimento da memória e do aprendizado

O consumo regular dessa fruta está associado a melhorias na capacidade de lembrar e de assimilar novas informações. Isso mantém o cérebro ágil e favorece a autonomia e a qualidade de vida.

Essa contribuição é valiosa para quem deseja continuar participando ativamente de atividades sociais, intelectuais e profissionais, mesmo em idades mais avançadas.

Prevenção contra o acúmulo de proteínas nocivas

Certas proteínas, quando se acumulam no cérebro, estão relacionadas a doenças que comprometem a memória e o raciocínio. A romã atua para reduzir esse risco, ajudando a preservar a função cerebral.

Esse efeito preventivo se soma a outros hábitos saudáveis, formando um conjunto de ações que podem prolongar a lucidez e a vitalidade mental.

Formas de inseri-la na dieta

As sementes podem ser consumidas puras, misturadas a saladas, iogurtes ou receitas mais elaboradas. O suco natural é outra opção prática e refrescante.

Para quem utiliza medicamentos de uso contínuo, o ideal é conversar com o médico antes de aumentar o consumo, garantindo que a romã seja incorporada de forma segura à rotina.

