TURISMO BRASILEIRO

Uma pequena cidade mineira para quem ama história, natureza e boa comida

Cidade tombada pelo Iphan revela belezas naturais e tradições que atravessam séculos

Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:09

Entre casarões coloniais, serras imponentes e um queijo premiado, a cidade mineira preserva tradições e encanta viajantes Crédito: Wikimedia Commons

Entre montanhas e histórias preservadas no tempo, um destino mineiro encanta por unir passado e natureza. Suas ruas de pedra e construções coloniais revelam o traço vivo de um período marcado pelo ouro, enquanto o cenário ao redor oferece rios, cachoeiras e trilhas que convidam à aventura.

Mas o encanto não se limita à arquitetura e às paisagens. A hospitalidade de seu povo, as festas populares que atravessam gerações e a culinária típica — marcada por um queijo artesanal reconhecido nacionalmente — transformam a visita em uma experiência completa.