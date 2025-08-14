Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma pequena cidade mineira para quem ama história, natureza e boa comida

Cidade tombada pelo Iphan revela belezas naturais e tradições que atravessam séculos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:09

Entre casarões coloniais, serras imponentes e um queijo premiado, a cidade mineira preserva tradições e encanta viajantes
Entre casarões coloniais, serras imponentes e um queijo premiado, a cidade mineira preserva tradições e encanta viajantes Crédito: Wikimedia Commons

Entre montanhas e histórias preservadas no tempo, um destino mineiro encanta por unir passado e natureza. Suas ruas de pedra e construções coloniais revelam o traço vivo de um período marcado pelo ouro, enquanto o cenário ao redor oferece rios, cachoeiras e trilhas que convidam à aventura. 

Mas o encanto não se limita à arquitetura e às paisagens. A hospitalidade de seu povo, as festas populares que atravessam gerações e a culinária típica — marcada por um queijo artesanal reconhecido nacionalmente — transformam a visita em uma experiência completa. 

Quer saber mais sobre essa encantadora cidade mineira? Leia o texto na íntegra no site do nosso parceiro Diário do Litoral: www.diariodolitoral.com.br.

Mais recentes

Imagem - Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista

Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista
Imagem - Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista

Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista
Imagem - Mistério revelado: saiba quem é a stalker de 'Wandinha' na 2ª temporada

Mistério revelado: saiba quem é a stalker de 'Wandinha' na 2ª temporada

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador