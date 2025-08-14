TURISMO

Praia pouco conhecida deixa Noronha e Maragogi para trás em ranking nacional

Entre mata e mar cristalino, o destino conquistou viajantes exigentes

Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:12

Uma das menores praias do mundo e ilhas de águas turquesa estão no roteiro Crédito: Divulgação/Secretaria de Turismo de Ubatuba

Águas cristalinas, Mata Atlântica preservada e mais de 100 praias para explorar: um paraíso no litoral paulista foi eleito a melhor praia do Sudeste e superou até destinos famosos como Fernando de Noronha e Maragogi em pesquisa do Datafolha.