A praia mais bonita do mundo fica no Brasil; descubra qual é

Ranking anual divulgado pelo site TripAdvisor – especializado em viagens – elegeu, por votação popular, praia no litoral brasileiro como a mais bonita do mundo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:14

Ranking de site especializado em viagens elege praia do litoral brasileiro como a mais bonita do mundo
Ranking de site especializado em viagens elege praia do litoral brasileiro como a mais bonita do mundo Crédito: Wikimedia Commons

Eleita a mais bonita do mundo em 2023 por um dos rankings de viagem mais respeitados, uma praia brasileira voltou a conquistar viajantes de todo o planeta. O reconhecimento veio de uma votação popular que reuniu experiências e avaliações feitas ao longo de 12 meses.

Além do cenário de tirar o fôlego, o acesso ao local exige um pouco de aventura, seja descendo um paredão com mais de 50 metros por escadarias cravadas na rocha, seja chegando pelo mar em passeios autorizados.

Quer saber mais sobre a praia mais bonita do mundo? Leia o texto na íntegra no site do nosso parceiro Diário do Litoral: www.diariodolitoral.com.br.

