A praia mais bonita do mundo fica no Brasil; descubra qual é

Ranking anual divulgado pelo site TripAdvisor – especializado em viagens – elegeu, por votação popular, praia no litoral brasileiro como a mais bonita do mundo

Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:14

Ranking de site especializado em viagens elege praia do litoral brasileiro como a mais bonita do mundo Crédito: Wikimedia Commons

Eleita a mais bonita do mundo em 2023 por um dos rankings de viagem mais respeitados, uma praia brasileira voltou a conquistar viajantes de todo o planeta. O reconhecimento veio de uma votação popular que reuniu experiências e avaliações feitas ao longo de 12 meses.



Além do cenário de tirar o fôlego, o acesso ao local exige um pouco de aventura, seja descendo um paredão com mais de 50 metros por escadarias cravadas na rocha, seja chegando pelo mar em passeios autorizados.