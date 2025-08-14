A praia mais bonita do mundo fica no Brasil; descubra qual é

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:14
Eleita a mais bonita do mundo em 2023 por um dos rankings de viagem mais respeitados, uma praia brasileira voltou a conquistar viajantes de todo o planeta. O reconhecimento veio de uma votação popular que reuniu experiências e avaliações feitas ao longo de 12 meses.
Além do cenário de tirar o fôlego, o acesso ao local exige um pouco de aventura, seja descendo um paredão com mais de 50 metros por escadarias cravadas na rocha, seja chegando pelo mar em passeios autorizados.
Quer saber mais sobre a praia mais bonita do mundo? Leia o texto na íntegra no site do nosso parceiro Diário do Litoral: www.diariodolitoral.com.br.