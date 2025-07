VÍDEO

Caetano Veloso reage a Ivete Sangalo cantando sua música: 'Fiquei apaixonado'

Cantor se emocionou ao ver vídeo de Veveta interpretando 'Trem das Cores'

Elis Freire

Publicado em 3 de julho de 2025 às 17:42

Caetano Veloso reage a Ivete cantando Trem das Cores Crédito: Reprodução

Do quarto de casa, Caetano Veloso reagiu a Ivete Sangalo interpretando a canção de sua autoria "Trem das Cores". No vídeo compartilhado pelo perfil oficial do cantor nas redes sociais, a esposa do músico baiano, Paula Lavigne, mostra o vídeo para ele através do seu celular, que se emociona com a beleza da interpretação.>

"As notas...", comentou no vídeo, destacando a perfeição que a baiana executou a melodia. "Bacana, essa música é linda mesmo!", afirma ele sobre sua música lançada em 1982, como parte do álbum "Cores, nomes".>

Por fim, Catano gravou um áudio para Veveta, elogiando a interpretação da cantora. "Lindo Ivete cantando trem das cores, uma coisa linda demais. Um beijo Ivete, Fiquei apaixonado", declarou.>

"Trem das Cores" já foi cantada por Ivete em diversas ocasiões, seja em programas televisivos, seja no palco, como parte do repertório do show. O vídeo mostrado por Paula a Caetano foi durante participação da cantora no novo programa comandado por Sandy no Multishow. >

Durante a atração, ela explicou sua relação com a canção. "Essa música vai descrevendo uma viagem que ele faz de trem. E ele vai notando o entorno daquela viagem. Ele fala do céu, das montanhas, do entardecer, das coisas que tomam conta do céu, dos detalhes das paradas do trem... E eu faço uma associação direta com as minhas viagens de Salvador a Juazeiro", explicou Veveta.>