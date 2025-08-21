Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após fazer tatuagens para 'conquistar' marido, Shantal Verdelho remove desenhos: 'Já ganhei, posso tirar'

Casal está junto desde 2017 e tem três filhos: Filippo, Domenica e Giuseppe

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:31

Shantal e Mateus Verdelho são pais de Felippo, Domenica e Giuseppe
Shantal e Mateus Verdelho são pais de Felippo, Domenica e Giuseppe Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de assumir que fez uma série de tatuagens pelo corpo para impressionar Mateus Verdelho, hoje seu marido, Shantal Verdelho está em processo de remoção dos desenhos. A influenciadora esteve em uma clínica de estética, na última quarta-feira (20), para uma nova sessão, e mostrou o resultado nas redes sociais. Ela e Mateus estão juntos desde 2017 e são pais de três filhos: Filippo, Domenica e Giuseppe.

"Minhas tatuagens me deram meu marido e meus filhos. Fui lá [no estúdio] para paquerar o Mateus, fazer parte da tropa dele. Já fiz, já ganhei marido e três filhos, já posso tirar. Não vou tirar as das palmas das mãos porque acho legais, mas todas as outras eu vou tirar", falou.

Tatuagens de Shantal Verdelho

Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram
1 de 13
Tatuagens de Shantal Verdelho por Reprodução/Instagram

Shantal comentou sobre a experiência com o laser, e afirmou que remover as tatuagens dói mais do que fazê-las. Mas reiterou a vontade de retirar os desenhos da pele. 

"Dói mais do que fazer. A dor de fazer tatuagem é dor de agulha entrando. De tirar, é de agulha entrando com queimado. Mas, para mim, vale a pena passar essa dor para tirar as tatuagens porque não me identifico mais com elas", justificou.

Shantal

Mateus Verdelho e Shantal por Reprodução/Instagram
Shantal e Mateus Verdelho por Reprodução/Instagram
Shantal por Reprodução/Instagram
Mateus Verdelho e Shantal por Reprodução/Instagram
Shantal por Reprodução/Instagram
Mateus Verdelho por Reprodução/Instagram
Mateus Verdelho e Shantal por Reprodução/Instagram
Shantal por Reprodução/Instagram
Mateus Verdelho e Shantal por Reprodução/Instagram
Shantal por Reprodução/Instagram
Mateus Verdelho por Reprodução/Instagram
Shantal por Reprodução/Instagram
Mateus Verdelho por Reprodução/Instagram
Mateus Verdelho e Shantal por Reprodução/Instagram
Mateus Verdelho por Reprodução/Instagram
Shantal por Reprodução/Instagram
Shantal Verdelho (com o celular na mão) é amiga de Bruna Biancardi (com o casaco rosa amarrado) por Reprodução/Instagram
Shantal e Mateus Verdelho são pais de Felippo, Domenica e Giuseppe por Reprodução/Instagram
Shantal e Mateus Verdelho são pais de Felippo, Domenica e Giuseppe por Reprodução/Instagram
Shantal e Mateus Verdelho são pais de Felippo, Domenica e Giuseppe por Reprodução/Instagram
Shantal e Mateus Verdelho são pais de Felippo, Domenica e Giuseppe por Reprodução/Instagram
Shantal e Mateus Verdelho são pais de Felippo, Domenica e Giuseppe por Reprodução/Instagram
1 de 22
Mateus Verdelho e Shantal por Reprodução/Instagram

A influenciadora já falou algumas vezes sobre o arrependimento em fazer as tatuagens. "Hoje em dia, acho todas as tatuagens em mim feias. Não acho que eu combine mais com nenhuma", declarou, em maio passado. 

"Eu demorei para confessar isso até para mim mesma, porque eu ficava em negação falando assim: 'Ah, não. Não é possível que eu fui burra nesse nível'. Conheci o Mateus e ele todo tatuadão. Ele gostava de umas meninas todas tatuadas e aí eu quis me enquadrar no gosto dele. Cagada", afirmou, em um outro momento.

Leia mais

Imagem - Maria Gladys volta às telas após dificuldades financeiras e sumiço

Maria Gladys volta às telas após dificuldades financeiras e sumiço

Imagem - Rodrigo Bocardi anuncia retorno ao jornalismo com novo projeto após saída da Globo

Rodrigo Bocardi anuncia retorno ao jornalismo com novo projeto após saída da Globo

Imagem - Fãs pedem para Felca investigar Bia Miranda e Gato Preto

Fãs pedem para Felca investigar Bia Miranda e Gato Preto

LEIA TAMBÉM

Veja como o cansaço sensorial afeta o cérebro

As 5 melhores estratégias para controlar a ansiedade antes do Enem

Confira 5 receitas criativas com presunto para o almoço

Mais recentes

Imagem - McDonald’s faz parceria global com o BTS e lança bonecos TinyTAN no McLanche Feliz

McDonald’s faz parceria global com o BTS e lança bonecos TinyTAN no McLanche Feliz
Imagem - Conheça a fruta que ajuda a formar colágeno e manter ossos saudáveis

Conheça a fruta que ajuda a formar colágeno e manter ossos saudáveis
Imagem - Saiba tudo sobre a final do 'Chef de Alto Nível': horário, participantes e onde assistir

Saiba tudo sobre a final do 'Chef de Alto Nível': horário, participantes e onde assistir

MAIS LIDAS

Imagem - Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping
01

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
03

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta
04

Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta