Após fazer tatuagens para 'conquistar' marido, Shantal Verdelho remove desenhos: 'Já ganhei, posso tirar'

Giuliana Mancini
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:31
Depois de assumir que fez uma série de tatuagens pelo corpo para impressionar Mateus Verdelho, hoje seu marido, Shantal Verdelho está em processo de remoção dos desenhos. A influenciadora esteve em uma clínica de estética, na última quarta-feira (20), para uma nova sessão, e mostrou o resultado nas redes sociais. Ela e Mateus estão juntos desde 2017 e são pais de três filhos: Filippo, Domenica e Giuseppe.
"Minhas tatuagens me deram meu marido e meus filhos. Fui lá [no estúdio] para paquerar o Mateus, fazer parte da tropa dele. Já fiz, já ganhei marido e três filhos, já posso tirar. Não vou tirar as das palmas das mãos porque acho legais, mas todas as outras eu vou tirar", falou.
Tatuagens de Shantal Verdelho
Shantal comentou sobre a experiência com o laser, e afirmou que remover as tatuagens dói mais do que fazê-las. Mas reiterou a vontade de retirar os desenhos da pele.
"Dói mais do que fazer. A dor de fazer tatuagem é dor de agulha entrando. De tirar, é de agulha entrando com queimado. Mas, para mim, vale a pena passar essa dor para tirar as tatuagens porque não me identifico mais com elas", justificou.
Shantal
A influenciadora já falou algumas vezes sobre o arrependimento em fazer as tatuagens. "Hoje em dia, acho todas as tatuagens em mim feias. Não acho que eu combine mais com nenhuma", declarou, em maio passado.
"Eu demorei para confessar isso até para mim mesma, porque eu ficava em negação falando assim: 'Ah, não. Não é possível que eu fui burra nesse nível'. Conheci o Mateus e ele todo tatuadão. Ele gostava de umas meninas todas tatuadas e aí eu quis me enquadrar no gosto dele. Cagada", afirmou, em um outro momento.