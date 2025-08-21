FIM DA ERA

Após fazer tatuagens para 'conquistar' marido, Shantal Verdelho remove desenhos: 'Já ganhei, posso tirar'

Casal está junto desde 2017 e tem três filhos: Filippo, Domenica e Giuseppe

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:31

Shantal e Mateus Verdelho são pais de Felippo, Domenica e Giuseppe Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de assumir que fez uma série de tatuagens pelo corpo para impressionar Mateus Verdelho, hoje seu marido, Shantal Verdelho está em processo de remoção dos desenhos. A influenciadora esteve em uma clínica de estética, na última quarta-feira (20), para uma nova sessão, e mostrou o resultado nas redes sociais. Ela e Mateus estão juntos desde 2017 e são pais de três filhos: Filippo, Domenica e Giuseppe.

"Minhas tatuagens me deram meu marido e meus filhos. Fui lá [no estúdio] para paquerar o Mateus, fazer parte da tropa dele. Já fiz, já ganhei marido e três filhos, já posso tirar. Não vou tirar as das palmas das mãos porque acho legais, mas todas as outras eu vou tirar", falou.

Shantal comentou sobre a experiência com o laser, e afirmou que remover as tatuagens dói mais do que fazê-las. Mas reiterou a vontade de retirar os desenhos da pele.

"Dói mais do que fazer. A dor de fazer tatuagem é dor de agulha entrando. De tirar, é de agulha entrando com queimado. Mas, para mim, vale a pena passar essa dor para tirar as tatuagens porque não me identifico mais com elas", justificou.

A influenciadora já falou algumas vezes sobre o arrependimento em fazer as tatuagens. "Hoje em dia, acho todas as tatuagens em mim feias. Não acho que eu combine mais com nenhuma", declarou, em maio passado.