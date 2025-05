QUER REMOVER

Shantal diz que passou por mudança no corpo para impressionar Mateus Verdelho: 'Fui burra nesse nível'

Influenciadora foi questionada sobre assunto por seguidores

Shantal Verdelho revelou o desejo de retirar todas as tatuagens que tem no corpo. A declaração veio após uma pessoa perguntar o motivo de a influenciadora querer tirar os desenhos - ela tem pequenas artes nas regiões das mãos e dos pulsos.>

"Hoje em dia, acho todas as tatuagens em mim feias. Não acho que eu combine mais com nenhuma", declarou Shantal, que há cerca de dois anos já fez sessões para a remoção de algumas de suas tattoos. Anteriormente, ela chegou a dizer que fez as tatuagens para impressionar Mateus Verdelho, hoje seu marido.>