Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Roteiros foram implementados desde janeiro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:18

Novos ônibus
Ônibus de Salvador Crédito: Ascom Semob

Desde janeiro deste ano, a Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador criou 13 novas linhas de ônibus para reforçar o atendimento em bairros como Barbalho, Alto de Coutos, Lobato, Cabula, entre outros. Além dessas, outras cinco linhas foram reativadas pela pasta por solicitação dos próprios moradores de diferentes localidades. Cem novos ônibus também foram entregues para a renovação da frota do transporte público da cidade. 

Entre as linhas criadas direcionando às estações estão:

  1. 0152 – Barbalho x Lapa/Garcia;
  2. 1672-02 – Alto de Coutos x Pq. Costa Azul;
  3. 1318-06 – Jd. Lobato x Estação Pirajá;
  4. 0140-02 – Lapa x Cardeal da Silva (Gurilândia);
  5. 1118-02 – Av. Silveira Martins x Term. Acesso Norte;
  6. 1703-01 – Coração de Maria x Terminal Águas Claras;
  7. 1157-02 - Terminal Acesso Norte x Santa Tereza/Estação Brotas;
  8. 1057-01 - Bairro da Paz x Estação Mussurunga;
  9. 1078-01 - Estação Mussurunga x Stella Mares;
  10. 1344 - Estação Pirajá x Ribeira (ligação Lobato BR);
  11. 1710-03 - Terminal Águas Claras x Valeria R1;
  12. 715-02 - Fazenda Grande 4/3/2 R2 - Terminal Águas Claras;
  13. 1235-03 - Sussuarana - Patamares.

De acordo com a pasta, as 11 primeiras linhas foram criadas com o objetivo de conectar bairros a estações de transbordo, permitindo que o usuário possa chegar aos mais diversos destinos da cidade utilizando a integração. Já a linha 1235-03 - Sussuarana - Patamares também foi criada após pedidos e avaliação técnica, ampliando o atendimento às faculdades na Avenida Pinto de Aguiar, com volta expressa, o que garante maior agilidade no retorno e redução dos intervalos entre os ônibus.

“Antes de fazer qualquer alteração, nossas equipes avaliam o atendimento para identificar as possibilidades de melhorias, seja através de ampliação de frota, ou para acrescentar mais horários, como foi o caso da linha 1715-02 - Fazenda Grande 4/3/2 R2 - Terminal Águas Claras”, destacou o titular da Semob, Pablo Souza. Após pedido da comunidade e avaliação técnica, a linha foi criada partindo de Fazenda Grande 4 com destino ao Terminal Águas Claras, com três horários no início da manhã para atender à demanda de usuários.

Além das 13 linhas criadas, a Semob reativou mais cinco linhas neste mesmo período. Foram elas:

  1. 1206 - Tacredo Neves x Lapa (via Ogunjá);
  2. 1214 - Engomadeira x Terminal Acesso Norte / Lapa;
  3. 1515 - Conjunto Pirajá 1 x Ribeira; 
  4. 1714-02 - Fazenda Grande 4/3/2 x Terminal Águas Claras;
  5. 1716-02 - Cajazeiras 10 x Terminal Águas Claras.

A reativação foi feita após avaliação nas comunidades, tendo em vista a necessidade do atendimento para a população local. “A equipe técnica tem analisado com muito critério considerando a rede de transporte estabelecida. São avanços importantes no atendimento”, declarou o secretário.

Com exceção da linha 1515, que retoma o atendimento do Conjunto Pirajá até a Ribeira, beneficiando principalmente idosos que recebem atendimento médico nos hospitais da região, os atendimentos irão beneficiar os usuários na saída dos bairros em direção aos terminais de transbordo, ampliando as opções de deslocamento.

