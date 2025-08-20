SERVIÇO

Plano Inclinado Liberdade-Calçada volta a operar nesta quarta-feira (20)

Equipamento estava com o atendimento suspenso deste a última segunda-feira (18)

Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:30

Plano Inclinado Liberdade/Calçada Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada, em Salvador, voltou a funcionar no início da manhã desta quarta-feira (20). O equipamento estava com o atendimento suspenso deste a última segunda-feira (18), quando foi identificada uma falha em uma das peças de rolamento dos bondes.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), a suspeita é de que o plano tenha sido alvo de vandalismo, já que parte das peças não foram encontradas.