Plano Inclinado Liberdade-Calçada volta a operar nesta quarta-feira (20)

Equipamento estava com o atendimento suspenso deste a última segunda-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:30

Plano Inclinado Liberdade/Calçada
Plano Inclinado Liberdade/Calçada Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada, em Salvador, voltou a funcionar no início da manhã desta quarta-feira (20). O equipamento estava com o atendimento suspenso deste a última segunda-feira (18), quando foi identificada uma falha em uma das peças de rolamento dos bondes.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), a suspeita é de que o plano tenha sido alvo de vandalismo, já que parte das peças não foram encontradas.

Com a retomada da operação, os usuários já podem utilizar o equipamento normalmente para se deslocar entre as regiões da Calçada e Liberdade. O plano opera de segunda a sexta, das 6h15 às 18h15, e aos sábados das 7h às 13h, de forma gratuita. 

