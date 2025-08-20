Plano Inclinado Liberdade-Calçada volta a operar nesta quarta-feira (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:30
O Plano Inclinado Liberdade-Calçada, em Salvador, voltou a funcionar no início da manhã desta quarta-feira (20). O equipamento estava com o atendimento suspenso deste a última segunda-feira (18), quando foi identificada uma falha em uma das peças de rolamento dos bondes.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), a suspeita é de que o plano tenha sido alvo de vandalismo, já que parte das peças não foram encontradas.
Com a retomada da operação, os usuários já podem utilizar o equipamento normalmente para se deslocar entre as regiões da Calçada e Liberdade. O plano opera de segunda a sexta, das 6h15 às 18h15, e aos sábados das 7h às 13h, de forma gratuita.