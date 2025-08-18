Acesse sua conta
Ferreira Costa abre 57 vagas de emprego em Salvador; saiba como se candidatar

Oportunidades são fixas, sazonais e para pessoas com deficiência (PCDs)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:12

Loja da Ferreira Costa, condenada pela Justiça em ação de assédio moral
Loja da Ferreira Costa, condenada pela Justiça em ação de assédio moral Crédito: Reprodução

A Ferreira Costa anunciou a abertura de 57 vagas de emprego para suas unidades em Salvador, localizadas nos bairros da Avenida Paralela e dos Barris. As oportunidades são para cargos efetivos, temporários (sazonais) e todas as vagas são estendidas para pessoas com deficiência (PCDs).

As contratações fazem parte da estratégia da empresa para atender ao aumento da demanda decorrente das campanhas promocionais e do movimento no varejo durante o fim do ano. Entre as ações previstas estão a tradicional “Farra de Pisos e Cerâmicas”, a Black Friday e outras promoções que exigem reforço nas equipes para garantir a excelência no atendimento, a organização das lojas e o suporte logístico.

Os candidatos devem ter ensino médio completo. As vagas abrangem áreas operacionais, de atendimento e suporte, incluindo cargos como auxiliar de depósito, conferente de mercadorias, operador de loja, apoio de caixa, atendente e vendedor.

Edgar de Barros, gerente geral da unidade Ferreira Costa na Avenida Paralela, destaca a importância desse momento para a empresa e para os candidatos. “Com o aumento no fluxo de clientes e a ampliação das campanhas promocionais, estamos em busca de pessoas comprometidas e dispostas a crescer com a gente”, diz.

Ferreira Costa em Salvador

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site oficial de carreiras da Ferreira Costa, onde é possível conferir as oportunidades por setor e localidade, além dos requisitos e etapas do processo seletivo. A escolha da área de atuação fica a critério do candidato, de acordo com seu perfil e interesse.

Os interessados também podem se candidatar presencialmente nas duas lojas, nos balcões que foram disponibilizados para atendimento e esclarecimento de dúvidas. No espaço, constam cartões com código QR Code para direcionar os candidatos para as vagas.

