CIEE oferece mais de 400 vagas de estágio na Bahia

Aprovados receberão pagamento de bolsa-auxílio, auxílio-transporte e recesso remunerado

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 07:55

CIEE
CIEE Crédito: Reprodução

O Centro de Integração Emprego e Escola (CIEE) está com 445 vagas de estágio abertas para estudantes de 21 áreas na Bahia. Os candidatos devem ter idade a partir de 16 anos, estar regularmente matriculados em uma instituição de ensino e entrar no portal do órgão.

Também há vagas para alunos do ensino médio. Os estágios serão de 6 horas diárias e 30 semanais.

Os aprovados receberão pagamento de bolsa-auxílio, auxílio-transporte e recesso remunerado. Confira vagas abaixo:

Administrativa: 140 Vagas;

Ensino Médio: 109;

Educação: 16;

Direito: 28;

Administrativa (Técnico): 20;

Contabilidade: 32;

Marketing: 7;

Informática: 11;

Esportes: 9;

Comunicação: 6;

Construção Civil: 8;

Saúde: 5;

Psicologia: 19;

Farmácia: 4;

Produção Mecânica: 3;

Comércio (Técnico): 5;

Elétrica-eletrônica: 2;

Elétrica-eletrônica (Técnico): 4;

Embelezamento/estética: 1;

Design (Técnico): 1;

Segurança (Técnico): 1;

Transportes (Técnico): 1.

