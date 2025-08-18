OPORTUNIDADE

CIEE oferece mais de 400 vagas de estágio na Bahia

Aprovados receberão pagamento de bolsa-auxílio, auxílio-transporte e recesso remunerado

O Centro de Integração Emprego e Escola (CIEE) está com 445 vagas de estágio abertas para estudantes de 21 áreas na Bahia. Os candidatos devem ter idade a partir de 16 anos, estar regularmente matriculados em uma instituição de ensino e entrar no portal do órgão.