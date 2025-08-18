CIEE oferece mais de 400 vagas de estágio na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 07:55
O Centro de Integração Emprego e Escola (CIEE) está com 445 vagas de estágio abertas para estudantes de 21 áreas na Bahia. Os candidatos devem ter idade a partir de 16 anos, estar regularmente matriculados em uma instituição de ensino e entrar no portal do órgão.
Também há vagas para alunos do ensino médio. Os estágios serão de 6 horas diárias e 30 semanais.
Os aprovados receberão pagamento de bolsa-auxílio, auxílio-transporte e recesso remunerado. Confira vagas abaixo:
Administrativa: 140 Vagas;
Ensino Médio: 109;
Educação: 16;
Direito: 28;
Administrativa (Técnico): 20;
Contabilidade: 32;
Marketing: 7;
Informática: 11;
Esportes: 9;
Comunicação: 6;
Construção Civil: 8;
Saúde: 5;
Psicologia: 19;
Farmácia: 4;
Produção Mecânica: 3;
Comércio (Técnico): 5;
Elétrica-eletrônica: 2;
Elétrica-eletrônica (Técnico): 4;
Embelezamento/estética: 1;
Design (Técnico): 1;
Segurança (Técnico): 1;
Transportes (Técnico): 1.