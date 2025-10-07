EMPREGOS E SOLUÇÕES

Programa Petrobras Jovem Aprendiz abre mais de 700 vagas

Há reserva de 30% das vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas; 20% para PCDs, 15% para egressos de trabalho infantil ou análogo à escravidão e 10% para adolescentes em situação de acolhimento ou em medida socioeducativa

Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:04

O Programa Petrobras Jovem Aprendiz promove a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho Crédito: Shutterstock

A Petrobras abriu as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz, que oferece mais de 700 vagas em 13 estados e no Distrito Federal. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 06 a 12 de outubro, por meio do site https://jovemaprendizpetrobras.gruposeres.com.br. O Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que promove a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional, cumprindo os requisitos previstos na Lei de Aprendizagem.

Esta edição do programa reafirma o compromisso da Petrobras com a diversidade, equidade e inclusão, trazendo inovações nos critérios de seleção e o estabelecimento de cotas para grupos específicos e a adoção de um sistema de pontuações que prioriza a maior inclusão de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e /ou risco social. Há, por exemplo, reserva de 30% de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, 20% de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), 15% para adolescentes egressos de trabalho infantil e/ou trabalho análogo à escravidão e 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional ou cumprimento de medida socioeducativa.

As oportunidades são para os municípios de Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Linhares (ES), Vitória (ES), Betim (MG), Juiz De Fora (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), Cubatão (SP), Mauá (SP), Paulínia (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), Duque de Caxias (RJ), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Brasília (DF) e Três Lagoas (MS).

A duração do programa será de 21 meses, oferecendo cursos de aprendizagem profissional básica, além de cursos técnicos. Para a formação profissional, a Petrobras conta com a parceria do SENAI para a realização de 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico, distribuídos em 39 turmas, sendo 26 de aprendizagem básica e 13 de nível técnico.

O programa oferece diversas oportunidades em cursos de aprendizagem, incluindo áreas como instrumentação, eletricista industrial, mecânico de manutenção, assistente de logística, assistente de gerenciamento de obras, eletricista predial, encanador hidráulico, construtor de edificações, auxiliar de caldeireiro, soldador, assistente administrativo, suporte técnico em tecnologia da informação, entre outros, além de cursos técnicos em automação industrial, eletrotécnica, mecatrônica, mecânica, manutenção de máquinas industriais, instrumentação industrial, desenvolvimento de sistemas, petroquímica, logística, química e sistemas de energia renovável.

Para concorrer às vagas é preciso ter, na data de inscrição, idade mínima a partir de 14 anos e máxima de 21 anos e 7 meses. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade máxima. Candidatos que ainda não concluíram o Ensino Médio devem comprovar matrícula e frequência à escola, e o curso de aprendizagem escolhido deve ser em horário distinto do turno escolar. Mais detalhes sobre o edital, vagas disponíveis e cidades atendidas podem ser consultadas no link https://petrobras.com.br/quem-somos/jovem-aprendiz.

A jornada de aprendizagem será de 4 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira, contabilizando o total de 20 (vinte) horas semanais. Os aprendizes terão direito a carteira de trabalho assinada com salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia.

Serviço - Programa Petrobras Jovem Aprendiz

Inscrições: 06 a 12 de outubro de 2025

Cidades: Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Linhares (ES), Vitória (ES), Betim (MG), Juiz De Fora (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), Cubatão (SP), Mauá (SP), Paulínia (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), Duque de Caxias (RJ), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Brasília (DF), Três Lagoas (MS).

Benefícios: Salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS, possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao Programa de Atividade Física.