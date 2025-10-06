Acesse sua conta
Colégio particular de Salvador abre 40 vagas de bolsas 100% integrais

Benefício é para jovens estudantes entre 14 e 16 anos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:12

Colégio Antônio Vieira
Colégio Antônio Vieira Crédito: Divulgação

Jovens estudantes entre 14 e 16 anos, nascidos entre abril de 2010 até 1º de janeiro de 2011, já podem se inscrever para concorrer a bolsas 100% integrais disponibilizadas para a 1ª série do Ensino Médio no turno noturno do Colégio Antônio Vieira, para o ano letivo de 2026.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (6) e seguem até o dia 20 de outubro, podendo ser efetivadas pelo site da instituição. Os beneficiados podem renovar a bolsa até a conclusão do Ensino Médio, caso comprovem a condição econômica. Os estudantes ainda recebem outros auxílios complementares, como uniforme e material didático.

A bolsa de estudos será concedida ao candidato que morar em Salvador ou Região Metropolitana e cuja renda familiar per capita (por pessoa da família) não exceda o valor de um salário-mínimo e meio (nacional). É preciso apesentar documentos pessoais e comprobatórios da renda, além de passar por entrevista com assistente social. 

O benefício é concedido pela Associação Antônio Vieira, instituição da Companhia de Jesus com finalidade não lucrativa e certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social. Após a inscrição on-line, o processo seletivo segue com etapas presenciais, na sede do colégio, para entrega de documentos e entrevista com a assistente social. 

Clique aqui para acessar o edital. 

