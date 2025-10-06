CRIME

Adolescente de 12 anos morre após atirar em si mesmo ao manusear arma do pai na Bahia

A 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes, em Camaçari, investiga o caso

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:18

Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

Um adolescente de 12 anos, identificado como Giliarde de Jesus Santos Júnior, morreu após atirar em si mesmo ao manusear a arma do próprio pai em Vila de Abrantes, em Camaçari, na Grande Salvador. O caso aconteceu na última quarta-feira (1º).

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente estava dentro de um carro quando pegou a pistola do pai e, ao manuseá-la, ocorreu o disparo. A 26ª Delegacia Territorial em Vila de Abrantes investiga o caso.

O pai informou possuir registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e relatou que havia saído do veículo para auxiliar um amigo em outro carro, quando, ao retornar, percebeu que o filho havia efetuado um disparo contra si mesmo.