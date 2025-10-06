Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente de 12 anos morre após atirar em si mesmo ao manusear arma do pai na Bahia

A 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes, em Camaçari, investiga o caso

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:18

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

Um adolescente de 12 anos, identificado como Giliarde de Jesus Santos Júnior, morreu após atirar em si mesmo ao manusear a arma do próprio pai em Vila de Abrantes, em Camaçari, na Grande Salvador. O caso aconteceu na última quarta-feira (1º).

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente estava dentro de um carro quando pegou a pistola do pai e, ao manuseá-la, ocorreu o disparo. A 26ª Delegacia Territorial em Vila de Abrantes investiga o caso.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

O pai informou possuir registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e relatou que havia saído do veículo para auxiliar um amigo em outro carro, quando, ao retornar, percebeu que o filho havia efetuado um disparo contra si mesmo.

Giliarde foi encaminhado para atendimento médico, onde permaneceu internado até a última sexta-feira (3), mas não resistiu ao ferimento. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Oitivas e diligências seguem em andamento para esclarecer o caso.

Leia mais

Imagem - Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador

Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador

Imagem - Justiça mantém prisão de suspeito de matar duas amigas em Simões Filho

Justiça mantém prisão de suspeito de matar duas amigas em Simões Filho

Imagem - Antes de se entregar, Binho Galinha gravou vídeo com terço na mão e negou ser miliciano

Antes de se entregar, Binho Galinha gravou vídeo com terço na mão e negou ser miliciano

Mais recentes

Imagem - Embarcação pega fogo em Madre de Deus; veja imagens

Embarcação pega fogo em Madre de Deus; veja imagens
Imagem - Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador

Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador
Imagem - Força-tarefa fiscaliza a venda de bebidas adulteradas em Salvador

Força-tarefa fiscaliza a venda de bebidas adulteradas em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
01

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - Lar de idosos em condições precárias é fechado em Salvador
02

Lar de idosos em condições precárias é fechado em Salvador

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
03

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local