Adolescente de 12 anos morre após atirar em si mesmo ao manusear arma do pai na Bahia

Millena Marques
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:18
Um adolescente de 12 anos, identificado como Giliarde de Jesus Santos Júnior, morreu após atirar em si mesmo ao manusear a arma do próprio pai em Vila de Abrantes, em Camaçari, na Grande Salvador. O caso aconteceu na última quarta-feira (1º).
De acordo com a Polícia Civil, o adolescente estava dentro de um carro quando pegou a pistola do pai e, ao manuseá-la, ocorreu o disparo. A 26ª Delegacia Territorial em Vila de Abrantes investiga o caso.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O pai informou possuir registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e relatou que havia saído do veículo para auxiliar um amigo em outro carro, quando, ao retornar, percebeu que o filho havia efetuado um disparo contra si mesmo.
Giliarde foi encaminhado para atendimento médico, onde permaneceu internado até a última sexta-feira (3), mas não resistiu ao ferimento. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Oitivas e diligências seguem em andamento para esclarecer o caso.