JARDIM ARMAÇÃO

Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador

Garoto foi identificado como Nilson Caíque

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:08

Nilson Caíque desapareceu no último domingo (5) Crédito: Natália Leal

Um jovem de 19 anos, identificado como Nilson Caíque, desapareceu após entrar no mar na praia de Jardim Armação, em Salvador, no último domingo (4). O Corpo de Bombeiros segue com as buscas nesta segunda-feira (5).

Segundo informações iniciais, o jovem estava com alguns colegas na praia quando entrou no mar e sumiu. O desaparecimento ocorreu por volta das 16 horas.

A mãe de Nilson, Adilma, que faz aniversário nesta segunda-feira, trabalhava quando o filho desapareceu. “Não sei nem o que dizer. (Nilson) estava 8º ano, estava fazendo o EJA, porque ele se atrasou, mas era um menino muito dedicado, brincalhão”, disse em e entrevista à TV Bahia.