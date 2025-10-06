Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:08
Um jovem de 19 anos, identificado como Nilson Caíque, desapareceu após entrar no mar na praia de Jardim Armação, em Salvador, no último domingo (4). O Corpo de Bombeiros segue com as buscas nesta segunda-feira (5).
Segundo informações iniciais, o jovem estava com alguns colegas na praia quando entrou no mar e sumiu. O desaparecimento ocorreu por volta das 16 horas.
Afogamento em Jardim Armação
A mãe de Nilson, Adilma, que faz aniversário nesta segunda-feira, trabalhava quando o filho desapareceu. “Não sei nem o que dizer. (Nilson) estava 8º ano, estava fazendo o EJA, porque ele se atrasou, mas era um menino muito dedicado, brincalhão”, disse em e entrevista à TV Bahia.
Um dos colegas de Nilson, Guilherme, também se afogou, mas conseguiu ser resgatado por um morador da Boca do Rio.