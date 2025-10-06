Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça mantém prisão de suspeito de matar duas amigas em Simões Filho

Tâmara e Mayane foram mortas a golpes de faca e machado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:37

Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20
Tâmara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20 Crédito: Reprodução/redes sociais

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), por meio do da 2ª Vara Das Garantias de Salvador, decretou a prisão preventiva de Jonas Souza Santos, suspeito de matar e ocultar os corpos de duas amigas em Simões Filho, na Grande Salvador. A conversão da prisão em flagrante para preventiva ocorreu após audiência de custódia realizada no sábado (4).

As amigas Tâmara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, 20, foram encontradas mortas na quinta-feira (2). Elas ficaram desaparecidas por uma semana.

O homem, que é conhecido como Jonas Vaqueiro, indicou aos policiais o local onde os corpos foram abandonados, em um córrego. Tâmara e Mayane foram mortas a golpes de faca e machado. Os crimes ocorreram na noite de 25 de setembro, no bairro do Cia II.

Jonas relatou que havia tido um relacionamento com uma das vítimas e que ela teria furtado uma quantia em dinheiro. Ao se encontrar com as amigas, ele decidiu cobrar a dívida, o que gerou uma discussão

Amigas foram achadas mortas

Tamara Trindade da Silva por Reprodução
Tamara Trindade da Silva por Reprodução
Mayane Ferreira por Reprodução
Viaturas estão no local por Reprodução
1 de 4
Tamara Trindade da Silva por Reprodução

Desaparecimento

As duas foram vistas pela última vez no dia 25 de setembro. De acordo com familiares, Mayane costumava passar bastante tempo junto com a amiga e saiu de casa no dia 18 de setembro para ficar alguns dias na residência de Tâmara, no bairro onde elas desapareceram.

Um vídeo de câmeras de segurança registrado na quinta-feira (25) mostra Mayane e Tâmara em um churrasquinho no bairro Cia II pela última vez antes de sumirem. Nas imagens, as mulheres sobem em duas motos com dois homens na garupa e saem em seguida.

Tâmara trabalhava como atendente em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em Salvador. Mayane, que não estava empregada, é mãe de uma menina.

Leia mais

Imagem - Amigas foram mortas em Simões Filho após suspeito cobrar dívida de ex

Amigas foram mortas em Simões Filho após suspeito cobrar dívida de ex

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Mais recentes

Imagem - Inspetora da PRF é presa por xingar capitão da PM em partida de futebol na Bahia

Inspetora da PRF é presa por xingar capitão da PM em partida de futebol na Bahia
Imagem - Antes de se entregar, Binho Galinha gravou vídeo com terço na mão e negou ser miliciano

Antes de se entregar, Binho Galinha gravou vídeo com terço na mão e negou ser miliciano
Imagem - Colégio particular de Salvador abre 40 vagas de bolsas 100% integrais

Colégio particular de Salvador abre 40 vagas de bolsas 100% integrais

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico
01

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
02

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’
03

Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar