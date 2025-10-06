CRIME

Justiça mantém prisão de suspeito de matar duas amigas em Simões Filho

Tâmara e Mayane foram mortas a golpes de faca e machado

Tâmara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20 Crédito: Reprodução/redes sociais

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), por meio do da 2ª Vara Das Garantias de Salvador, decretou a prisão preventiva de Jonas Souza Santos, suspeito de matar e ocultar os corpos de duas amigas em Simões Filho, na Grande Salvador. A conversão da prisão em flagrante para preventiva ocorreu após audiência de custódia realizada no sábado (4).

As amigas Tâmara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, 20, foram encontradas mortas na quinta-feira (2). Elas ficaram desaparecidas por uma semana.

O homem, que é conhecido como Jonas Vaqueiro, indicou aos policiais o local onde os corpos foram abandonados, em um córrego. Tâmara e Mayane foram mortas a golpes de faca e machado. Os crimes ocorreram na noite de 25 de setembro, no bairro do Cia II.

Jonas relatou que havia tido um relacionamento com uma das vítimas e que ela teria furtado uma quantia em dinheiro. Ao se encontrar com as amigas, ele decidiu cobrar a dívida, o que gerou uma discussão

Desaparecimento

As duas foram vistas pela última vez no dia 25 de setembro. De acordo com familiares, Mayane costumava passar bastante tempo junto com a amiga e saiu de casa no dia 18 de setembro para ficar alguns dias na residência de Tâmara, no bairro onde elas desapareceram.

Um vídeo de câmeras de segurança registrado na quinta-feira (25) mostra Mayane e Tâmara em um churrasquinho no bairro Cia II pela última vez antes de sumirem. Nas imagens, as mulheres sobem em duas motos com dois homens na garupa e saem em seguida.