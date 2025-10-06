Justiça mantém prisão de suspeito de matar duas amigas em Simões Filho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:37
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), por meio do da 2ª Vara Das Garantias de Salvador, decretou a prisão preventiva de Jonas Souza Santos, suspeito de matar e ocultar os corpos de duas amigas em Simões Filho, na Grande Salvador. A conversão da prisão em flagrante para preventiva ocorreu após audiência de custódia realizada no sábado (4).
As amigas Tâmara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, 20, foram encontradas mortas na quinta-feira (2). Elas ficaram desaparecidas por uma semana.
O homem, que é conhecido como Jonas Vaqueiro, indicou aos policiais o local onde os corpos foram abandonados, em um córrego. Tâmara e Mayane foram mortas a golpes de faca e machado. Os crimes ocorreram na noite de 25 de setembro, no bairro do Cia II.
Jonas relatou que havia tido um relacionamento com uma das vítimas e que ela teria furtado uma quantia em dinheiro. Ao se encontrar com as amigas, ele decidiu cobrar a dívida, o que gerou uma discussão
Amigas foram achadas mortas
As duas foram vistas pela última vez no dia 25 de setembro. De acordo com familiares, Mayane costumava passar bastante tempo junto com a amiga e saiu de casa no dia 18 de setembro para ficar alguns dias na residência de Tâmara, no bairro onde elas desapareceram.
Um vídeo de câmeras de segurança registrado na quinta-feira (25) mostra Mayane e Tâmara em um churrasquinho no bairro Cia II pela última vez antes de sumirem. Nas imagens, as mulheres sobem em duas motos com dois homens na garupa e saem em seguida.
Tâmara trabalhava como atendente em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em Salvador. Mayane, que não estava empregada, é mãe de uma menina.