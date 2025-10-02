CRIME

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Jovens foram vistas pela última vez na noite da última quinta-feira (25), no bairro do Cia II



Millena Marques

Yan Inácio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12:30

Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20 Crédito: Reprodução/redes sociais

Um homem suspeito de matar e ocultar os corpos das duas amigas que desapareceram em Simões Filho, na Grande Salvador, foi preso após confessar o crime. Tamara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, de 20, estavam desaparecidas há uma semana.

As duas foram vistas pela última vez no dia 25 de setembro. De acordo com familiares, Mayane costumava passar bastante tempo junto com a amiga e saiu de casa no dia 18 de setembro para ficar alguns dias na residência de Tâmara, no bairro onde elas desapareceram. O suspeito não teve nome divulgado, mas ele é conhecido como "Jonas Vaqueiro". A motivação do crime ainda é investigada.

Um vídeo de câmeras de segurança registrado na quinta mostra Mayane e Tâmara em um churrasquinho no bairro no bairro Cia II pela última vez antes de sumirem. Nas imagens, as mulheres sobem em duas motos com dois homens na garupa e saem em seguida.

"É duro, por Mayane ser uma menina amorosa, não guardava mágoa nem rancor de ninguém, para chegar a um ponto desse. É difícil para família, pela índole de Mayane ser boa. Uma pessoa que não dá para sentir raiva nem odiar", disse um familiar da jovem em entrevista à TV Bahia.