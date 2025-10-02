Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Jovens foram vistas pela última vez na noite da última quinta-feira (25), no bairro do Cia II

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Millena Marques

  • Yan Inácio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12:30

Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20
Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20 Crédito: Reprodução/redes sociais

Um homem suspeito de matar e ocultar os corpos das duas amigas que desapareceram em Simões Filho, na Grande Salvador, foi preso após confessar o crime. Tamara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, de 20, estavam desaparecidas há uma semana. 

As duas foram vistas pela última vez no dia 25 de setembro. De acordo com familiares, Mayane costumava passar bastante tempo junto com a amiga e saiu de casa no dia 18 de setembro para ficar alguns dias na residência de Tâmara, no bairro onde elas desapareceram. O suspeito não teve nome divulgado, mas ele é conhecido como "Jonas Vaqueiro". A motivação do crime ainda é investigada. 

Amigas foram achadas mortas

Tamara Trindade da Silva por Reprodução
Tamara Trindade da Silva por Reprodução
Mayane Ferreira por Reprodução
Viaturas estão no local por Reprodução
1 de 4
Tamara Trindade da Silva por Reprodução

Um vídeo de câmeras de segurança registrado na quinta mostra Mayane e Tâmara em um churrasquinho no bairro no bairro Cia II pela última vez antes de sumirem. Nas imagens, as mulheres sobem em duas motos com dois homens na garupa e saem em seguida.

"É duro, por Mayane ser uma menina amorosa, não guardava mágoa nem rancor de ninguém, para chegar a um ponto desse. É difícil para família, pela índole de Mayane ser boa. Uma pessoa que não dá para sentir raiva nem odiar", disse um familiar da jovem em entrevista à TV Bahia. 

Leia mais

Imagem - Homem confessa durante entrevista ter assassinado os pais desaparecidos há 8 anos: 'Fiz o meu dever'

Homem confessa durante entrevista ter assassinado os pais desaparecidos há 8 anos: 'Fiz o meu dever'

Imagem - Vídeo de tiktoker viraliza e ajuda família a reencontrar homem desaparecido há dois anos

Vídeo de tiktoker viraliza e ajuda família a reencontrar homem desaparecido há dois anos

Imagem - Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados

Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados

A Polícia Civil é responsável pela investigação. Os corpos estavam próximos a um córrego em terreno considerado de difícil acesso e equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para remoção. 

Tags:

Desaparecidos

Mais recentes

Imagem - Precatórios do Fundef: como cálculo é feito e por que abono extraordinário é menor

Precatórios do Fundef: como cálculo é feito e por que abono extraordinário é menor
Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito
Imagem - Golpe em idosos: operação mira esquema de fraudes em empréstimos consignados na Bahia

Golpe em idosos: operação mira esquema de fraudes em empréstimos consignados na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
01

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
02

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito
03

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Imagem - Milton Nascimento é diagnosticado com demência
04

Milton Nascimento é diagnosticado com demência