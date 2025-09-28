Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem confessa durante entrevista ter assassinado os pais desaparecidos há 8 anos: 'Fiz o meu dever'

Lorenz Kraus alegou ato de 'misericórdia' e saiu preso de emissora de TV; corpos foram encontrados enterrados no quintal da casa da família

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 09:29

Lorenz Kraus foi preso ao deixar emissora de TV
Lorenz Kraus foi preso ao deixar emissora de TV Crédito: Reprodução

Um homem confessou, durante uma entrevista, ter assassinado os próprios pais e os enterrado no quintal de casa. Franz e Theresia Kraus eram dados como desaparecidos há quase oito anos, desde 2017. Ao participar de um programa na WRGB, emissora afiliada da rede CBS, em Albany, nos Estados Unidos, o filho deles, Lorenz Kraus, admitiu o crime. Ele saiu preso da emissora de televisão.

Lorenz tinha ido à gravação para dar sua versão sobre os fatos após a polícia ter encontrado dois corpos enterrados na casa de sua família. Sentado casualmente, ele respondeu às perguntas do repórter Greg Floyd e afirmou que os pais "sabiam o que estava acontecendo com eles" quando foram mortos.

"Eu os enterrei na propriedade", afirmou. O entrevistador reforçou: “Você os enterrou na parte de trás de sua casa em Albany?”, e Kraus confirmou: “Sim”.

Lorenz Kraus

Lorenz Kraus por Reprodução
Lorenz Kraus por Reprodução
Lorenz Kraus por Reprodução
Lorenz Kraus foi preso ao deixar emissora de TV por Reprodução
Lorenz Kraus por Reprodução
Lorenz Kraus por Reprodução
Lorenz Kraus foi preso ao deixar emissora de TV por Reprodução
1 de 7
Lorenz Kraus por Reprodução

Kraus alegou ter matado o pai com as próprias mãos e estrangulado a mãe com uma corda, classificando o ato como um “dever de filho” e um gesto de misericórdia para poupá-los do desgaste do envelhecimento. Segundo ele, a decisão ocorreu numa noite fria de agosto de 2017, após a mãe sofrer uma queda e o pai passar por cirurgia de catarata. "Eles sabiam que estavam indo ladeira abaixo".

"Eu fiz o meu dever para com meus pais. Minha preocupação com a miséria deles era primordial", completou o homem. Os corpos foram enterrados no quintal e, posteriormente, Lorenz continuou recebendo os benefícios do Seguro Social do casal, alegando que "doava o dinheiro para pessoas que passavam fome nas Filipinas".

Após a transmissão, ele foi preso no estacionamento da emissora, acusado de dois homicídios de segundo grau e dois crimes de ocultação de cadáver. No tribunal de Albany, na sexta-feira (25), se declarou inocente e permanece detido sem direito à fiança. 

A advogada do homem, Rebekah Sokol, criticou a abordagem da entrevista: "Parecia uma investigação policial. Muitas pessoas já julgaram os fatos, mas recomendo que o público espere o devido processo. Todos têm direito a uma defesa completa, incluindo o Sr. Kraus".

As apurações começaram após uma verificação do Seguro Social em maio de 2025. De acordo com a porta-voz da polícia de Albany, Megan Craft, uma tentativa anterior em 2020 havia sido arquivada depois que vizinhos afirmaram que o casal havia se mudado para a Alemanha. Mas, ao constatarem novamente que os Kraus não estavam na casa, a polícia, o promotor Lee Kindlon e diversas agências locais e federais iniciaram investigações sobre possível fraude financeira e o desaparecimento do casal.

Famosos que já foram presos

Gato Preto - Influencer preso após bater carro voltando de festa por Reprodução
Oruam - Funkeiro preso duas vezes em menos de uma semana por Reprodução
MC Poze do Rodo - Já trocou tiros e foi considerado foragido por Reprodução
MC Ryan - Preso por manobras arriscadas em Lamborghini; fiança de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Nego Di - Ex-BBB preso por suposta lavagem de dinheiro e golpes online por Reproduçào
Belo - Preso por tráfico no passado e por aglomeração na pandemia por Reprodução
Saulo Pôncio - Detido em Orlando por furto em Las Vegas; fiança de R$ 430 mil. por Reprodução
Lindsay Lohan - Presa seis vezes por furtos e dirigir embriagada por Reprodução/Instagram
Rita Lee - Presa em 1976 por posse de drogas por Reprodução/ Instagram
Mel Gibson - Detido por dirigir embriagado; insultos antissemitas por Reprodução/Instagram
Charlie Sheen - Preso em 2009 por violência doméstica por Reprodução
Dado Dolabella - Preso por pensão atrasada e acusado de agressões por divulgação
Winona Ryder - Presa por roubo em loja nos EUA por Reprodução
André Gonçalves - Preso por desacato; cumpriu prisão domiciliar por Reprodução
Marcello Antony - Detido por porte de drogas em 2004 por Reprodução
Robert Downey Jr. - Preso por drogas e violação de condicional por Divulgação
Fábio Assunção - Preso por agressão, desacato e embriaguez por Reprodução/TV Globo
Travis Scott - Detido em 2024 por invasão de propriedade e embriaguez por
Justin Bieber - Detido em 2014 por dirigir sob efeito de substâncias por Reprodução
Reese Witherspoon - Presa em 2013 por conduta desordeira após parada policial por Reprodução
Bruno Mars - Detido em 2010 por posse de cocaína por Divulgação
Will Smith - Preso em 1989 por ataque a promotor musical por Reprodução
1 de 22
Gato Preto - Influencer preso após bater carro voltando de festa por Reprodução

Quatro meses depois, policiais cumpriram mandado de busca na residência. Durante a inspeção, pequenas árvores no quintal chamaram atenção: um pessegueiro e uma macieira. Cães farejadores localizaram o primeiro corpo na quarta-feira (24) e, na manhã seguinte, encontraram outro cadáver em outra área do quintal.

O chefe de polícia, Brendon Cox, afirmou que os corpos provavelmente eram de Franz e Theresia, mas a identificação formal ainda não havia sido concluída.

Mais recentes

Imagem - Brasileira morre atropelada em faixa de pedestres de Portugal; vaquinha supera R$ 120 mil

Brasileira morre atropelada em faixa de pedestres de Portugal; vaquinha supera R$ 120 mil
Imagem - Mais de 30 pessoas morrem em tumulto durante comício de ator famoso na Índia

Mais de 30 pessoas morrem em tumulto durante comício de ator famoso na Índia
Imagem - Novos documentos do caso Epstein citam Elon Musk e príncipe Andrew

Novos documentos do caso Epstein citam Elon Musk e príncipe Andrew

MAIS LIDAS

Imagem - Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
01

Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 1.200 vagas; salários chegam a R$ 5,5 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 1.200 vagas; salários chegam a R$ 5,5 mil

Imagem - Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde
03

Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde

Imagem - 'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo
04

'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo