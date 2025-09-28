NOS EUA

Homem confessa durante entrevista ter assassinado os pais desaparecidos há 8 anos: 'Fiz o meu dever'

Lorenz Kraus alegou ato de 'misericórdia' e saiu preso de emissora de TV; corpos foram encontrados enterrados no quintal da casa da família

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 09:29

Lorenz Kraus foi preso ao deixar emissora de TV Crédito: Reprodução

Um homem confessou, durante uma entrevista, ter assassinado os próprios pais e os enterrado no quintal de casa. Franz e Theresia Kraus eram dados como desaparecidos há quase oito anos, desde 2017. Ao participar de um programa na WRGB, emissora afiliada da rede CBS, em Albany, nos Estados Unidos, o filho deles, Lorenz Kraus, admitiu o crime. Ele saiu preso da emissora de televisão.

Lorenz tinha ido à gravação para dar sua versão sobre os fatos após a polícia ter encontrado dois corpos enterrados na casa de sua família. Sentado casualmente, ele respondeu às perguntas do repórter Greg Floyd e afirmou que os pais "sabiam o que estava acontecendo com eles" quando foram mortos.

"Eu os enterrei na propriedade", afirmou. O entrevistador reforçou: “Você os enterrou na parte de trás de sua casa em Albany?”, e Kraus confirmou: “Sim”.

Kraus alegou ter matado o pai com as próprias mãos e estrangulado a mãe com uma corda, classificando o ato como um “dever de filho” e um gesto de misericórdia para poupá-los do desgaste do envelhecimento. Segundo ele, a decisão ocorreu numa noite fria de agosto de 2017, após a mãe sofrer uma queda e o pai passar por cirurgia de catarata. "Eles sabiam que estavam indo ladeira abaixo".

"Eu fiz o meu dever para com meus pais. Minha preocupação com a miséria deles era primordial", completou o homem. Os corpos foram enterrados no quintal e, posteriormente, Lorenz continuou recebendo os benefícios do Seguro Social do casal, alegando que "doava o dinheiro para pessoas que passavam fome nas Filipinas".

Após a transmissão, ele foi preso no estacionamento da emissora, acusado de dois homicídios de segundo grau e dois crimes de ocultação de cadáver. No tribunal de Albany, na sexta-feira (25), se declarou inocente e permanece detido sem direito à fiança.

A advogada do homem, Rebekah Sokol, criticou a abordagem da entrevista: "Parecia uma investigação policial. Muitas pessoas já julgaram os fatos, mas recomendo que o público espere o devido processo. Todos têm direito a uma defesa completa, incluindo o Sr. Kraus".

As apurações começaram após uma verificação do Seguro Social em maio de 2025. De acordo com a porta-voz da polícia de Albany, Megan Craft, uma tentativa anterior em 2020 havia sido arquivada depois que vizinhos afirmaram que o casal havia se mudado para a Alemanha. Mas, ao constatarem novamente que os Kraus não estavam na casa, a polícia, o promotor Lee Kindlon e diversas agências locais e federais iniciaram investigações sobre possível fraude financeira e o desaparecimento do casal.

Quatro meses depois, policiais cumpriram mandado de busca na residência. Durante a inspeção, pequenas árvores no quintal chamaram atenção: um pessegueiro e uma macieira. Cães farejadores localizaram o primeiro corpo na quarta-feira (24) e, na manhã seguinte, encontraram outro cadáver em outra área do quintal.

