Brasileiro voluntário morre em combate na guerra da Ucrânia

Carol Neves
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:20
A confirmação da morte de Lucas Lima, 30 anos, só chegou à família nesta quarta-feira (26), embora o ataque que o vitimou tenha ocorrido há cerca de três semanas. Natural de São Geraldo, na Zona da Mata mineira, ele atuava como voluntário nas forças ucranianas e morreu em meio a uma área de forte confronto na guerra.
O primo, Victor Bretas, contou que soube do ocorrido por meio de colegas de Lucas que também combatem na Ucrânia. A família, porém, não foi informada sobre o local ou a data exata da morte. “Só soubemos porque um rapaz que serviu com ele postou. A última informação que recebemos é que ele estava em um carro militar indo para algum lugar", relatou Victor em entrevista ao portal G1.
A cidade natal está em luto. “Lucas era puro de coração. Todo mundo que o conhecia gostava dele, por isso, a cidade de São Geraldo tá de luto. Onde ele ia, ele fazia as pessoas rirem”, disse o primo.
Brasileiro morreu na Guerra da Ucrânia
Vida dedicada ao sonho de ser militar
Criado pelos tios, Lucas trabalhou por quatro anos em uma metalúrgica antes de se aproximar da carreira militar. Segundo a família, ele era reservado e sempre demonstrou interesse pela área. Partiu do Brasil em julho deste ano após se alistar como voluntário nas forças de defesa da Ucrânia.
Victor relembra quando viu o interesse do primo crescer: “Há uns 4 anos levei ele a um clube de tiro para conhecer. Ele se interessou e acabou fazendo um curso de vigilante e de escolta armada. Ele foi por conta própria. Era um ideal que carregava. Queria ir para ajudar a causa da Ucrânia”.
Como realizava missões frequentes, Lucas só conseguia falar com a família quando retornava a um acampamento, sem revelar onde estava, por razões de segurança.
Guerra
A guerra na Ucrânia teve início em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu o país com ataques terrestres, aéreos e marítimos. No último sábado (22), Kiev informou estar iniciando consultas com aliados sobre um possível acordo para encerrar o conflito - anúncio que veio após pressão dos Estados Unidos, que apresentaram uma proposta de paz.
O plano, segundo um esboço obtido pela agência AFP, foi desenvolvido pelos governos de Donald Trump e Vladimir Putin e inclui a exigência de que a Ucrânia ceda as regiões de Donetsk e Luhansk. As áreas, no leste ucraniano, seriam “reconhecidas de fato como russas, inclusive pelos Estados Unidos”. A mesma classificação valeria para a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.