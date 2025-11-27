Acesse sua conta
Brasileiro voluntário morre em combate na guerra da Ucrânia

"Queria ir para ajudar a causa da Ucrânia”, diz parente, afirmando que rapaz fazia parte de clube de tiro e gostava de área militar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:20

Brasileiro morreu na guerra
Brasileiro morreu na guerra Crédito: Reprodução

A confirmação da morte de Lucas Lima, 30 anos, só chegou à família nesta quarta-feira (26), embora o ataque que o vitimou tenha ocorrido há cerca de três semanas. Natural de São Geraldo, na Zona da Mata mineira, ele atuava como voluntário nas forças ucranianas e morreu em meio a uma área de forte confronto na guerra.

O primo, Victor Bretas, contou que soube do ocorrido por meio de colegas de Lucas que também combatem na Ucrânia. A família, porém, não foi informada sobre o local ou a data exata da morte. “Só soubemos porque um rapaz que serviu com ele postou. A última informação que recebemos é que ele estava em um carro militar indo para algum lugar", relatou Victor em entrevista ao portal G1.

A cidade natal está em luto. “Lucas era puro de coração. Todo mundo que o conhecia gostava dele, por isso, a cidade de São Geraldo tá de luto. Onde ele ia, ele fazia as pessoas rirem”, disse o primo.

Brasileiro morreu na Guerra da Ucrânia

Lucas Lima por Reprodução
Lucas Lima por Reprodução
Lucas Lima por Reprodução
Lucas Lima por Reprodução
1 de 4
Lucas Lima por Reprodução

Vida dedicada ao sonho de ser militar

Criado pelos tios, Lucas trabalhou por quatro anos em uma metalúrgica antes de se aproximar da carreira militar. Segundo a família, ele era reservado e sempre demonstrou interesse pela área. Partiu do Brasil em julho deste ano após se alistar como voluntário nas forças de defesa da Ucrânia.

Victor relembra quando viu o interesse do primo crescer: “Há uns 4 anos levei ele a um clube de tiro para conhecer. Ele se interessou e acabou fazendo um curso de vigilante e de escolta armada. Ele foi por conta própria. Era um ideal que carregava. Queria ir para ajudar a causa da Ucrânia”.

Como realizava missões frequentes, Lucas só conseguia falar com a família quando retornava a um acampamento, sem revelar onde estava, por razões de segurança.

Guerra

A guerra na Ucrânia teve início em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu o país com ataques terrestres, aéreos e marítimos. No último sábado (22), Kiev informou estar iniciando consultas com aliados sobre um possível acordo para encerrar o conflito - anúncio que veio após pressão dos Estados Unidos, que apresentaram uma proposta de paz.

O plano, segundo um esboço obtido pela agência AFP, foi desenvolvido pelos governos de Donald Trump e Vladimir Putin e inclui a exigência de que a Ucrânia ceda as regiões de Donetsk e Luhansk. As áreas, no leste ucraniano, seriam “reconhecidas de fato como russas, inclusive pelos Estados Unidos”. A mesma classificação valeria para a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

