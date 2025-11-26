FIM DE UMA ERA

Lembra dela? Famosa marca de roupas que fez sucesso no Brasil declara falência e fecha 300 lojas

No Brasil, operações foram encerradas completamente em 2022

Larissa Almeida

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:09

Forever 21 Crédito: Reprodução/Sindivestuário

Famosa principalmente entre adolescentes e adultos jovens, a marca Forever 21, que fez sucesso ao chegar no Brasil na década passada, declarou falência e fechou 300 unidades nos Estados Unidos.

Fundada em 1984, a Forever 21 cresceu rapidamente, atraindo o público jovem pelos preços baixos e tendências atualizadas. No entanto, o modelo de negócios que motivou o sucesso não se sustentou diante das novas demandas do mercado.

Loja declarou falência e encerrou operações no Brasil há três anos 1 de 5

A loja enfrentava dificuldades desde 2019, quando entrou em recuperação judicial e alegou a concorrência forte das lojas de rua e do comércio digital. A varejista usou a Lei de Falências dos EUA para continuar com controle dos seus bens enquanto passava pela reestruturação.

Nesse período, a Authentic Brands Group (ABG), que detém os direitos da marca, optou por um modelo mais leve, focado em parcerias locais e vendas online, mas o negócio também não se mostrou rentável o suficiente para continuar em operação. Como resultado, foi decretada falência da marca em junho deste ano.