Larissa Almeida
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:09
Famosa principalmente entre adolescentes e adultos jovens, a marca Forever 21, que fez sucesso ao chegar no Brasil na década passada, declarou falência e fechou 300 unidades nos Estados Unidos.
Fundada em 1984, a Forever 21 cresceu rapidamente, atraindo o público jovem pelos preços baixos e tendências atualizadas. No entanto, o modelo de negócios que motivou o sucesso não se sustentou diante das novas demandas do mercado.
Loja declarou falência e encerrou operações no Brasil há três anos
A loja enfrentava dificuldades desde 2019, quando entrou em recuperação judicial e alegou a concorrência forte das lojas de rua e do comércio digital. A varejista usou a Lei de Falências dos EUA para continuar com controle dos seus bens enquanto passava pela reestruturação.
Nesse período, a Authentic Brands Group (ABG), que detém os direitos da marca, optou por um modelo mais leve, focado em parcerias locais e vendas online, mas o negócio também não se mostrou rentável o suficiente para continuar em operação. Como resultado, foi decretada falência da marca em junho deste ano.
A empresa estava presente nos EUA, Ásia, Europa e América Latina. No Brasil, especificamente, teve unidades em Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília, que foram fechadas entre 2019 e 2022.