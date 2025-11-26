REENCONTRO

'Acho que sou seu filho': homem acha pai desaparecido em fila de mercado após 20 anos

Jovem viu seu pai falando ao telefone e percebeu a coincidência

Um educador físico britânico viveu um reencontro inesperado após duas décadas de busca. Aos 21 anos, Oliver Archer finalmente encontrou o pai biológico em um mercado de Londres, depois de crescer sem qualquer contato com ele. O caso foi exibido pelo Fantástico.

Oliver passou a infância tentando descobrir onde o pai estava. Morou em outras cidades do Reino Unido, como Kent e Kingston, mas decidiu retornar à capital aos 18 anos, sem imaginar que o pai também havia voltado para o país após um período vivendo na Turquia.

O reencontro aconteceu por acaso, durante a noite de uma segunda-feira. Oliver estava em um minimercado tentando postar encomendas quando o sistema travou e ele deixou um homem passar na frente. O cliente falava turco ao telefone, o que chamou sua atenção. Eles iniciaram uma conversa rápida e, ao mencionarem seus nomes, veio o primeiro sinal: o desconhecido tinha o mesmo nome do pai que ele procurava.

Desconfiado das semelhanças físicas, Oliver pediu para falar com o homem do lado de fora e foi direto: “Acho que sou seu filho”. Surpreso, o pai respondeu que estava feliz com a abordagem e citou detalhes do passado que confirmavam a história, como o nome da mãe do jovem e a rua onde ela morava.