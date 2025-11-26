Acesse sua conta
Afastada, policial explica porque começou a fazer conteúdo adulto

Suspensão aconteceu depois que Junta Médica encontrou perfis da profissional

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:00

Nicole Gabriela recorreu ao conteúdo adulto
Crédito: Reprodução

A polícia de Buenos Aires suspendeu a agente Nicole Gabriela, 21, após a corporação identificar que ela produzia e divulgava vídeos de conteúdo adulto usando o uniforme oficial, descoberta feita durante uma avaliação médica de rotina.

A suspensão ocorreu depois que a Junta Médica, responsável por analisar a renovação da licença psiquiátrica da agente, encontrou perfis ativos dela em plataformas digitais. Ao verificar o conteúdo, os peritos identificaram vídeos de teor sexual e erótico gravados com o uniforme completo da corporação e até com o uso de algemas e outros símbolos oficiais. Entre as cenas registradas no inquérito interno, há gravações em que Nicole aparece jogando bilhar uniformizada de forma sugestiva.

Crédito: Reprodução

O material mais explícito era comercializado no OnlyFans, enquanto no TikTok ela mantinha postagens de menor teor. A utilização do uniforme e de equipamentos institucionais viola diretamente o código de ética e o regulamento disciplinar da força de segurança argentina.

Após o caso vir à tona, Nicole afirmou que recorreu à produção de conteúdo adulto por dificuldades financeiras durante o afastamento médico.

“Estava em licença médica em junho. (...) Sou mãe de uma menina pequena, sustento minha família e quase fui obrigada a procurar outro emprego. Honestamente, essa foi a primeira coisa que me veio à mente em um momento de desespero”, declarou no programa *Tarde o Temprano*, da El Trece TV.

@itsnicoleveron

Ups

♬ sonido original - itsnicoleveron

Além do processo disciplinar, a Justiça Federal abriu uma investigação para apurar se a policial pode ter sido explorada ou utilizada para impulsionar perfis de terceiros. A suspeita é de que outras pessoas possam estar administrando suas contas para favorecer uma rede de conteúdo adulto. Nicole nega qualquer coerção ou a existência de um “cafetão”.

Enquanto a apuração federal tenta esclarecer se houve exploração, o processo interno segue para definir as infrações cometidas pela agente.

