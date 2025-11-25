EUA

Assassina do caso Slender Man rompe tornozeleira, foge e é recapturada

Morgan Geyser foi condenada por matar amiga de 12 anos com várias facadas

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 08:38

Morgan Geyser Crédito: Reprodução

Condenada por esfaquear uma colega em 2014 no crime ligado ao “Slender Man”, Morgan Geyser, 23 anos, foi localizada pela polícia dos Estados Unidos após fugir da casa de acolhimento onde vivia desde que obteve liberdade condicional. Ela havia cortado a tornozeleira eletrônica e percorrido mais de 100 quilômetros até ser encontrada em um posto de gasolina, em Illinois, na noite de domingo.

Segundo o relato oficial, Morgan tentou inicialmente enganar os agentes fornecendo um nome falso. Depois, afirmou que havia “feito algo muito ruim” e que, para descobrir sua verdadeira identidade, bastava “pesquisá-la no Google”.

A busca por ela havia começado no sábado (22), por volta das 21h30, quando o Departamento de Correções recebeu um alerta de falha em sua tornozeleira eletrônica. Duas horas mais tarde, ao acionar a casa de acolhimento, descobriu-se que o equipamento fora cortado e que ela havia fugido.

Morgan havia sido transferida para o local meses atrás, após obter liberdade condicional do Instituto de Saúde Mental de Winnebago. Ela estava internada desde 2018, quando se declarou culpada por tentativa de homicídio - crime cometido em 2014, quando esfaqueou uma colega de classe em nome da figura fictícia “Slender Man”.

Tentativa de barrar a libertação

Autoridades de saúde tentaram impedir sua saída do hospital no início do ano. Ao juiz, relataram que Morgan não havia informado sua equipe terapêutica que lera o livro Rent Boy, romance que aborda assassinatos e tráfico de órgãos. Mencionaram ainda que ela mantinha contato com um homem colecionador de itens ligados a crimes e que lhe enviara um desenho de um corpo decapitado, além de um cartão-postal expressando desejo de ter um relacionamento íntimo com ele.

Mesmo com o pedido dos promotores para suspender a liberação, a corte entendeu que Morgan não ocultava informações e autorizou sua transferência para a casa de acolhimento.

O ataque de 2014

Aos 12 anos, Morgan Geyser e Anissa Weier planejaram durante meses o ataque contra a colega Payton Leutner, também de 12 anos. Elas acreditavam que precisavam agradar o “Slender Man” e se tornar suas “representantes”, executando seu “trabalho”.

As duas atraíram a vítima para uma floresta em Wisconsin, onde a esfaquearam 19 vezes - uma delas, próximo a uma artéria vital. Payton sobreviveu depois de ser encontrada por um ciclista, que a levou ao hospital.

Morgan foi sentenciada a 40 anos e Anissa a 25 anos de internação psiquiátrica.

Na época, o chefe de polícia de Waukesha, Russell Jack, fez um alerta público aos pais. "Isto deveria ser uma chamada de atenção para os pais. Recomenda-se que restrinjam e monitorem o uso da internet de seus filhos".

Quem é o Slender Man?

Criado em 2009 no fórum Something Awful, o Slender Man nasceu de uma montagem feita por Eric Knudsen, sob o codinome Victor Surge, para um concurso de Photoshop. Nas imagens, aparecia a figura alta, magra, de terno preto e sem rosto, imagem que rapidamente se transformou em lenda on-line.