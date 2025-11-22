Acesse sua conta
Jamaicana está em estado grave na UTI após queda em etapa do Miss Universo

Modelo ficou ferida durante a competição

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 20:02

Miss Jamaica caiu durante desfile em competição
Miss Jamaica caiu durante desfile em competição Crédito: Reprodução

A modelo Gabrielle Henry, 28, Miss Jamaica 2025, está internada após sofrer uma queda durante etapa preliminar do concurso Miss Universo, na Tailândia. O acidente ocorreu na última terça-feira (18), enquanto Gabrielle desfilava com um vestido laranja brilhante e salto alto no traje de gala. 

Durante o desfile, a modelo pisou para fora da borda do palco e caiu. Um registro feito pelo público mostra que ela precisou ser retirada do local em uma maca. Gabrielle Henry está internada em estado grave na UTI do Hospital Paolo Rangsit, na Tailândia. A irmã da modelo, que é médica, viajou até o local e atualizou o estado de saúde da modelo. 

"Gabby não está tão bem quanto esperávamos, mas o hospital continua a tratá-la adequadamente", disse, segundo a Organização do Miss Universo. A modelo deve permanecer na UTI por pelo menos sete dias, com monitoramento contínuo e cuidados especializados. 

"Nosso foco principal continua sendo a recuperação de Gabrielle e o bem-estar de seus entes queridos. Solicitamos gentilmente compaixão, sensibilidade e privacidade enquanto a família atravessa este período desafiador", finaliza a nota. 

