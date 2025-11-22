Morre aos 91 anos a cantora Ornella Vanoni, que gravou com Toquinho e Vinicius de Moraes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 16:21
A cantora italiana Ornella Vanoni morreu na noite desta sexta-feira (21), aos 91 anos. Ela estava em casa, em Milão, quando sofreu uma parada cardíaca.
Ao longo de sete décadas de carreira, Vanoni ficou famosa por canções, como: "L'Appuntamento", versão em italiano da música "Sentado à Beira do Caminho", de Roberto e Erasmo Carlos, "Senza Fine", "Io ti Darò di Più", "Eternità" e "La Musica È Finita".
Em 1968, alcançou projeção internacional ao ficar em segundo lugar no Festival de Sanremo ao disputar com a canção "Casa Bianca".
Em 1976, lançou com Toquinho e Vinicius de Moraes o álbum "La Voglia, la Pazzia, l'Incoscienza, l'Allegria", gravado em italiano e marcado por parcerias com Tom Jobim, Chico Buarque, Paulinho da Viola e Baden Powell. O disco foi eleito pela Rolling Stone entre os 100 maiores álbuns de música italiana.
Em uma das últimas entrevistas, revelou já ter planos para o próprio funeral, no qual deveria usar um Dior. "Que irritante, essa coisa de morrer justamente quando você entende a vida", afirmou ao La Stampa.
A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou a morte nas redes sociais. "A Itália perde uma artista única que nos deixa uma herança artística inigualável", escreveu.