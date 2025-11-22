Acesse sua conta
Warner Bros processa jogador que faz referência a Harry Potter em gols

Atleta da seleção da Turquia, Kerem Akturkoglu, foi processado pela empresa norte-americana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 16:13

Jogador posta as comemorações de gols em seus perfis em redes sociais
Jogador posta as comemorações de gols em seus perfis em redes sociais Crédito: Reprodução

A empresa americana Warner Bros.Entertainment abriu um processo contra o jogador turco Kerem Akturkoglu, 27, do Fenerbahce e da seleção, por conta das suas comemorações e postagens nas redes sociais que fazem referências à saga 'Harry Potter'. 

Uma das produtoras mais famosas de Hollywood alega que Kerem utiliza, sem autorização, elementos visuais e sonoros da série de filmes, segundo a imprensa internacional.

A queixa foi aberta no Tribunal Civil de Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial de Istambul. O foco não são as comemorações de gols em que ele imita os gestos dos personagens - como o uso varinhas mágicas - mas as postagens em seus perfis virtuais.

Kerem Akturkoglu faz em posts com fotos, artes e vídeos com referências à saga que seriam protegidas por direitos autorais, segundo a produtora.

Recentemente, o jogador publicou um vídeo que se assemelha à estética dos filmes, com a presença, inclusive, do uniforme utilizado pelos personagens. Confira abaixo. 

