Warner Bros processa jogador que faz referência a Harry Potter em gols

Maysa Polcri
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 16:13
A empresa americana Warner Bros.Entertainment abriu um processo contra o jogador turco Kerem Akturkoglu, 27, do Fenerbahce e da seleção, por conta das suas comemorações e postagens nas redes sociais que fazem referências à saga 'Harry Potter'.
Uma das produtoras mais famosas de Hollywood alega que Kerem utiliza, sem autorização, elementos visuais e sonoros da série de filmes, segundo a imprensa internacional.
Kerem Akturkoglu é processado pela Warner Bross
A queixa foi aberta no Tribunal Civil de Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial de Istambul. O foco não são as comemorações de gols em que ele imita os gestos dos personagens - como o uso varinhas mágicas - mas as postagens em seus perfis virtuais.
Kerem Akturkoglu faz em posts com fotos, artes e vídeos com referências à saga que seriam protegidas por direitos autorais, segundo a produtora.
Recentemente, o jogador publicou um vídeo que se assemelha à estética dos filmes, com a presença, inclusive, do uniforme utilizado pelos personagens. Confira abaixo.