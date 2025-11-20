MUDANÇA

Morte de personagem clássica de Os Simpsons emociona fãs

Os Simpsons está há mais de 34 anos no ar

Metrópoles

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:12

Os Simpsons Crédito: Divulgação

Uma personagem clássica do desenho Os Simpsons deixou para sempre a animação e os fãs. A morte da personagem, que ocorre no sétimo episódio da 37ª temporada do desenho, é uma das raras ocasiões em que a série se despede oficialmente de um personagem.

Alice Glick, organista da Igreja de Springfield, participa do elenco da série desde a primeira temporada e morreu em outras ocasiões ao longo dos anos. Ao site Splash, no entanto, o produtor Tim Long confirmou que desta vez a morte será definitiva.

Morte de personagem de Os Simpsons emociona fãs do desenho 1 de 5

A passagem de Alice acaba sendo o ponto de partida da história do episódio, que acaba com os herdeiros irados após descobrir que a veterana de Springfield deixou a herança para a escola da cidade. A trama também serve para homenagear a dubladora original da personagem, Cloris Leachman, que faleceu em 2021.